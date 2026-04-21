Brownies Foto: rawpixel.com / Teddy

En tiempos donde la cocina casera recupera protagonismo, la repostería vuelve a ocupar un lugar central en la mesa. Entre sus clásicos, el brownie se mantiene como un favorito indiscutido: simple, intenso y siempre tentador. Sin embargo, lograr la versión perfecta no es tarea menor. El equilibrio entre una textura húmeda y firme, el uso de chocolate de excelente calidad y la proporción justa de azúcar son factores decisivos que pueden marcar la diferencia entre un resultado correcto y uno memorable.

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En este escenario, el chef Pedro Lambertini comparte sus mejores tips de cocina para alcanzar ese punto ideal. Desde la selección de ingredientes hasta detalles técnicos como el batido, el molde y el tiempo exacto de horno, sus recomendaciones apuntan a evitar errores comunes y potenciar el sabor y la textura. El resultado: un Brownie equilibrado, intenso y con ese carácter irresistible que define a los grandes clásicos de la repostería.

La solución perfecta para sorprender a tus visitas durante el desayuno o la merienda acompañando un rico mate o café. Foto: Generada con Gemini IA

Los 8 tips del chef Pedro Lambertini para cocinar el mejor brownie de chocolate en tu casa

Usá chocolate de excelente calidad. Horneá a la temperatura correcta (180 °C): si es muy baja, el azúcar precipita y queda chicloso; si es muy alta, se quema. No lo cocines de más: un minuto extra puede ser la diferencia entre un brownie rico y uno memorable. Respetá las proporciones (mezcla/molde), para que la altura sea la correcta. No bajes el azúcar: esa costra característica la da su proporción. Por eso el chocolate debe ser bien amargo, para equilibrar y no empalagar. No batas de más: no queremos aire en un brownie. No lo pinches para ver si está listo: no es un budín. Poné nueces: un brownie sin nueces no es brownie.

Brownie con nueces Foto: Freepik

Reposo y contraste: dos consejos del chef para marcar la diferencia con tu brownie

Uno de los secretos culinarios más importantes al preparar un brownie es que una vez que la mezcla se integra, no conviene que repose, ya que eso puede afectar la textura final. En repostería, los tiempos son clave, y trabajar con rapidez y precisión ayuda a lograr ese interior húmedo y parejo que distingue a un buen resultado.

Otro punto fundamental es el contraste de texturas. Incorporar nueces no solo suma sabor, sino también un componente crocante que eleva la experiencia. En palabras del chef Pedro Lambertini, “un brownie sin nueces pierde parte de su identidad” ya que ese equilibrio entre lo denso del chocolate y el quiebre de los frutos secos es lo que transforma una receta simple en una versión verdaderamente completa.