H&M llegó a una reconocida cadena de supermercados: en qué sucursales se consigue la ropa de verano y a qué precios

Un supermercado sorprendió al comenzar a vender la popular marca sueca. Es un lanzamiento exclusivo que busca capitalizar la demanda sin abrir tiendas oficiales.

Una reconocida cadena de supermercados empezó a vender ropa de H&M en algunas de sus sucursales. Foto: Foto: X Imagen: 1/4

H&M desembarcó en la Argentina a principios de diciembre con una cápsula exclusiva que se comercializa en algunas sucursales de una reconocida cadena de supermercados.

La noticia generó un inmediato furor en las redes sociales y en esta nota te contamos en qué sucursales podés conseguir la ropa y a qué precios.

Tiendas H&M. Foto: Unsplash

Esta incursión inédita de la marca internacional en el mercado local se realiza a través de un formato no convencional, eligiendo a Coto como su canal de venta masiva.

El Beneficio para la “Comunidad Coto”

El lanzamiento se viralizó antes de cualquier comunicado oficial a través de influencers y flyers internos, que apuntan a la base de clientes de la cadena. La venta de esta “cápsula exclusiva de H&M” busca capitalizar la demanda reprimida de indumentaria internacional, ofreciendo un beneficio directo a sus miembros.

Descuento por Membresía: Quienes sean miembros de la comunidad Coto o utilicen sus medios de pago asociados, pueden acceder a descuentos adicionales que rondan el 15%, sumando un atractivo extra al acceso directo a la marca.

Precios de Referencia: Las prendas básicas para dama ya exhiben precios en góndola: camisas y pantalones de denim cotizan cerca de $45.999 pesos, y blusas alrededor de $30.999 pesos.

Las prendas de la marca, que hasta ahora era un clásico de las compras de argentinos en Santiago de Chile o Miami, se encuentran disponibles en sucursales seleccionadas como Abasto, Ciudadela, Nordelta, Tortugas y Mar del Plata, funcionando como un test-market para medir la respuesta del consumidor argentino.