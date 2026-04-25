La marca de moda más buscada por los argentinos cuando viajan confirmó su llegada para 2027:

Se confirmó la llegada oficial de la marca a Argentina, prevista para 2027, con negociaciones avanzadas para instalar su primer local en el centro comercial Alto Palermo. Actualmente, ya se comercializan algunas prendas en sucursales de Coto. Foto: Unsplash.

La multinacional sueca H&M finalmente confirmó lo que durante años fue un rumor persistente: abrirá su primer local en Argentina en 2027. La decisión marca un hito para el sector del retail de indumentaria y representa una señal de reactivación del interés internacional por el mercado local.

El desembarco se concretará a través de una alianza con Hola Moda, operador con experiencia en América Latina, que será responsable de la gestión de los locales en el país. Por el momento, se sabe que hay negociaciones avanzadas para instalar su primer local en el centro comercial Alto Palermo, aunque no está confirmado al 100%.

H&M (Hennes & Mauritz) es una multinacional sueca de moda rápida fundada en 1947, reconocida por ofrecer ropa, accesorios y productos para el hogar a precios competitivos. Foto: Unsplash.

“Estamos muy contentos de anunciar la continuidad de nuestra expansión en América Latina con nuestra primera tienda en Argentina durante 2027. Este es un paso muy emocionante y esperamos hacer que nuestro concepto de moda y calidad al mejor precio, de manera sostenible, esté al alcance de muchos clientes en el país”, afirmó Daniel Ervér, CEO del grupo.

H&M en Argentina: una estrategia global con foco en rentabilidad

La llegada de H&M no es un movimiento aislado, sino parte de una transformación más amplia. En los últimos años, la compañía redefinió su estrategia global: redujo su presencia en mercados menos rentables y concentró inversiones en ubicaciones consideradas estratégicas.

Durante 2025, el grupo avanzó con el cierre de unas 200 tiendas en todo el mundo y prevé continuar con esa tendencia en 2026. Sin embargo, este ajuste no implica una retirada, sino una reconversión: el plan incluye nuevas aperturas en mercados con potencial de crecimiento, como América Latina.

Con sede en Estocolmo, H&M opera cerca de 4.000 tiendas en más de 79 países. Se destaca por su modelo multimarca que incluye H&M Home, COS, Weekday y ARKET. Foto: Unsplash.

En este contexto, la región se posiciona como un eje clave. Con presencia en países como Chile, Perú, Colombia y Uruguay, la compañía continúa ampliando su red, y Argentina aparece como uno de los destinos más relevantes en esta nueva etapa.

Argentina vuelve al radar del retail internacional

El anuncio tiene un peso significativo. En un escenario donde varias multinacionales revisaron su presencia en la región, la decisión de H&M envía una señal clara: Argentina vuelve a ser considerada un mercado atractivo.

El interés no es casual. A pesar de la volatilidad económica, el país cuenta con una base de consumidores familiarizada con la marca, impulsada por el turismo y las compras en el exterior. La propuesta de moda accesible, con colecciones de rápida rotación, ha sido históricamente uno de los principales atractivos de la firma. El desafío, sin embargo, será adaptar ese modelo a la dinámica local.

H&M busca liderar la moda sostenible con el objetivo de ser climáticamente positivo para 2040, fomentando la economía circular. Foto: Unsplash.

En este escenario, la alianza con Hola Moda, parte del grupo Grupo Phoenix, será determinante. La compañía opera como un hub logístico desde Panamá, coordinando la distribución en varios países de la región, una estructura que ahora se expandirá para incluir a Argentina.

Su experiencia en la operación integral de tiendas, que abarca líneas de indumentaria femenina, masculina, infantil y, en algunos casos, hogar, será clave para el éxito del proyecto.

Con esta jugada, H&M no solo amplía su presencia geográfica, sino que también refuerza su posicionamiento en una región donde el potencial de crecimiento sigue vigente. Y, para los consumidores argentinos, la espera parece tener finalmente una fecha concreta.