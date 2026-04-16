Farm Rio, el “Zara” de Brasil que llegó a la Argentina. Foto: FARM Rio

La escena de la moda porteña sumó un nuevo protagonista con acento tropical. En diciembre de 2025, la firma brasileña Farm Rio inauguró su primera tienda en la Argentina y eligió como punto de desembarco el exclusivo Alcorta Shopping, en pleno Palermo. La apertura, largamente esperada por las amantes del estilo colorido y relajado, marca un paso clave en la expansión regional de la marca nacida en Río de Janeiro en 1997.

Farm Rio desembarca en Buenos Aires: moda brasileña y expansión regional

La escena de la moda porteña sumó un nuevo protagonista con acento tropical, Farm Rio. Foto: FARM Rio

Apodada por muchos como el “Zara brasileño”, Farm Rio llega con una propuesta que combina moda accesible dentro del segmento premium, identidad fuerte y una estética reconocible al instante. Pero su diferencial no se agota en la ropa: la firma construyó un verdadero universo de lifestyle que entrelaza arte, naturaleza y la energía vibrante del trópico.

Desde sus orígenes como un pequeño puesto en un mercado carioca, la marca evolucionó hasta superar las 130 tiendas en Brasil y posicionarse en vidrieras globales como Galeries Lafayette, Selfridges y Bloomingdale’s. Su sello distintivo: estampados audaces, paletas intensas y siluetas bohemias pensadas para un verano eterno.

Cómo es la tienda de Farm Rio en Alcorta Shopping y cuánto cuesta su colección

La tienda de Buenos Aires no es una excepción a ese espíritu. Con 105 m², el local fue diseñado como una experiencia inmersiva que transporta directo a Río, pero con guiños locales. Mosaicos y papeles pintados de la artista francesa Dominique Jardy conviven con mobiliario artesanal de Ilha do Ferro y piezas de madera con marquetería animal creadas por la artista Isabel Ferrari. El resultado: un espacio que funciona casi como una instalación artística, donde cada rincón refuerza la identidad de la marca.

Farm Rio evolucionó hasta superar las 130 tiendas en Brasil y posicionarse en vidrieras globales. Foto: FARM Rio

Para su debut, Farm Rio presentó cerca de 200 piezas de la colección verano 2025, con sus clásicos vestidos estampados, blusas livianas, remeras con impronta lúdica y conjuntos ideales para escapadas. Prendas pensadas para un público que busca diferenciarse sin resignar comodidad.

Los precios y las opciones de compra en Farm Rio

En cuanto a precios (un dato clave en el contexto local) la marca se posiciona dentro del segmento premium accesible. Las remeras y tops arrancan en $95.000 y pueden llegar a $260.000, mientras que los vestidos y conjuntos alcanzan los $860.000. Pantalones, polleras, blusas y calzado completan una oferta amplia que replica la estética global de la firma.

Farm Rio construyó un verdadero universo de lifestyle que entrelaza arte y naturaleza. Foto: FARM Rio

La llegada de Farm Rio no es solo una apertura más en el mapa del retail: es la consolidación de una tendencia. La moda ya no se limita a vestir, sino que propone experiencias, identidades y narrativas. Y en ese terreno, el color, la naturaleza y la alegría brasileña parecen haber encontrado un lugar propio en Buenos Aires.