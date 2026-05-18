Supermercados mayoristas de todo el país participan de la Black Week con descuentos especiales hasta el 24 de mayo. Foto: Freepik

Luego del cierre del Hot Sale, uno de los eventos de compras online más importantes del año, los supermercados mayoristas comenzaron este lunes una nueva etapa de promociones con la denominada Black Week Nacional, una campaña que ofrecerá descuentos de hasta el 40% en productos de consumo masivo en distintos puntos del país.

La propuesta fue organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) y estará vigente desde el 18 hasta el 24 de mayo. Según indicaron desde la entidad, el objetivo es incentivar el consumo y brindar alivio al bolsillo de consumidores y comerciantes en medio de un contexto económico marcado por la desaceleración inflacionaria y la caída de ventas.

Black Week Nacional, una semana de promociones y descuentos impulsada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM). Foto: CADAM.

Consumo y ahorro: comienza la Black Week mayorista con fuertes descuentos en productos esenciales

La iniciativa alcanzará a cerca de 200 locales adheridos, entre locales físicos y plataformas de venta online. Allí se podrán encontrar promociones especiales en productos esenciales como alimentos, bebidas, artículos de limpieza y perfumería.

Desde CADAM señalaron que el Black Mayorista “es un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo, en un contexto de desaceleración inflacionaria y retracción de ventas”.

Además, remarcaron que “la inflación de abril fue del 2,6% mensual y marcó así la primera baja después de 10 meses en ascenso”, destacando también que “el dato que difundió el INDEC fue el más bajo desde la suba del 2,5% en noviembre de 2025”.

La iniciativa organizada por CADAM incluye promociones de hasta el 40% en productos de consumo masivo. Foto: NA

La entidad explicó que cada empresa adherida definirá de manera independiente qué productos incluirá en las promociones y qué porcentaje de descuento aplicará. Por ese motivo, las ofertas pueden variar según el comercio y la región.

La Black Week Nacional está dirigida tanto al consumidor final como a almacenes y comercios de cercanía que suelen abastecerse en mayoristas. En ese sentido, el evento busca reforzar el movimiento comercial en un escenario donde el consumo masivo continúa mostrando señales de retracción.

Los interesados en conocer cuáles son los supermercados y distribuidores participantes podrán consultar el listado completo a través del sitio oficial de CADAM, donde figuran tanto las direcciones de los locales físicos como las tiendas virtuales habilitadas para las promociones.