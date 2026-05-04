Indumentaria Paul & Shark. Foto: Instagram/paulandshark

Otra marca internacional de peso vuelve a apostar por la Argentina. Se trata de la firma italiana de indumentaria Paul & Shark, que regresó al país con la apertura de una tienda en el shopping Patio Bullrich, tras casi dos décadas de ausencia.

El desembarco marca un nuevo intento de la marca por consolidarse en el mercado local. Su antecedente más cercano había sido en 2008, cuando inauguró una boutique en Madero Center, aunque debió cerrar por las dificultades para importar productos desde Italia.

Indumentaria Paul & Shark. Foto: Instagram/paulandshark

“Paul & Shark es una marca de lujo accesible, orientada a consumidores que priorizan la calidad por sobre las tendencias pasajeras”, explicó su CEO, Andrea Dini, en diálogo con La Nación. Según el ejecutivo, el público argentino comparte características con los mercados europeos y la recepción inicial superó las expectativas.

El regreso se concretó junto a un socio local clave para garantizar la continuidad del negocio. Además, Dini destacó que Buenos Aires es una ciudad internacional, con una demanda creciente por marcas globales tras años de restricciones.

De cara al futuro, la empresa planea expandirse. Aunque el local actual es de tamaño reducido, el objetivo es abrir una tienda más grande en el corto plazo y sumar nuevas aperturas, tanto permanentes como en formato pop-up, según informó Newsweek. Esta estrategia forma parte de un plan regional que posiciona a la Argentina como puerta de entrada a América Latina.

Indumentaria Paul & Shark. Foto: Instagram/paulandshark

H&M llega a la Argentina: cuándo y dónde abre el primer local

La llegada de la marca internacional de ‘fast fashion’ H&M a la Argentina dejó de ser un rumor y ya se encuentra en marcha la fase de negociación para instalar su primer local.

En medio del actual interés de marcas internacionales de indumentaria por desembarcar en nuestro país -tal como lo hicieron Decathlon y Victoria Secret-, la tienda sueca avanza para concretar su presencia en la Ciudad de Buenos Aires luego de un primer paso formal a través de ventas en supermercados Coto, donde ofreció colecciones cápsula en distintos puntos del AMBA y la Costa Atlántica.

H&M; moda; indumentaria. Foto: Unsplash.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, existe una fuerte demanda de consumidores locales que compran productos de H&M en el exterior. La marca tiene cerca de 4.000 tiendas en más de 79 países y una facturación anual superior a los 22.000 millones de dólares.

La firma que está detrás de este posible desembarco es IRSA, la mayor empresa argentina de bienes raíces, dueña de varios de los principales centros comerciales del país.

Dónde estará ubicado el local de H&M

Según trascendió, el primer local podría instalarse en el Alto Palermo Shopping, una de las ubicaciones más atractivas por su alto flujo de público y su perfil comercial.

La definición final dependerá de condiciones comerciales y, sobre todo, de la disponibilidad de un espacio acorde al formato de la marca. Esto no es un detalle menor, ya que H&M requiere de un área amplia para integrar sus líneas de mujer, hombre y niños en una misma tienda.

H&M; moda; indumentaria. Foto: Unsplash.

Cuándo abrirá el local de H&M en CABA

De acuerdo con lo que indicaron fuentes involucradas a Infobae, todo indica que la apertura de la primera tienda de H&M en CABA será en el segundo semestre de 2026, aunque aclararon que ese plazo no es definitivo.