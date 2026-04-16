Las 3 tendencias que van a dominar la estética y la moda en otoño-invierno. Foto: Unsplash

La temporada otoño-invierno 2026 llega con una impronta clara: mirar al pasado para redefinir el presente. Las nuevas colecciones apuestan por una estética audaz donde la nostalgia, el color y los accesorios cobran un protagonismo inédito. En un contexto donde la moda vuelve a ser una herramienta de expresión personal, tres tendencias se posicionan como claves para entender qué se va a usar durante los meses más fríos del año.

Tendencias otoño-invierno 2026: el regreso de los años 80 domina la moda

Una chaqueta con volumen en los hombros puede convivir con pantalones de líneas clásicas o vestidos minimalistas. Foto: Unsplash

La influencia de los años 80 vuelve a dominar la escena, aunque con una reinterpretación contemporánea. Firmas como Altuzarra impulsan esta estética con diseños que exageran las formas y recuperan elementos icónicos de la década: hombreras marcadas, cortes estructurados y detalles metálicos.

Lejos de caer en lo literal, la clave está en el equilibrio. Una chaqueta con volumen en los hombros puede convivir con pantalones de líneas clásicas o vestidos minimalistas. Los accesorios (cinturones anchos y joyería XL) terminan de construir un look que evoca el pasado sin perder sofisticación.

El color berenjena es protagonista del otoño-invierno 2026

Si hay un tono que define la temporada, es el berenjena. Este matiz profundo, a medio camino entre el púrpura y el rojo, se impone como una alternativa elegante frente a los clásicos negro y gris.

El color berenjena se impone como una alternativa elegante frente a los clásicos negro y gris. Foto: Unsplash

Su versatilidad es uno de sus mayores atributos: aparece tanto en abrigos protagonistas como en trajes de sastrería o prendas más casuales. En pasarela, se lo vio combinado con azules intensos, verdes esmeralda e incluso dorados, logrando composiciones visuales ricas y sofisticadas.

Para quienes prefieren una adopción más gradual, los accesorios (carteras, zapatos o cinturones) en este tono funcionan como una puerta de entrada ideal sin necesidad de transformar por completo el guardarropa.

Cómo usar la bufanda en 2026: la tendencia que redefine el accesorio clave

La bufanda deja de ser un mero aliado contra el frío para convertirse en un elemento central del estilismo. Diseñadores como Henrik Vibskov y MKDT proponen nuevas formas de llevarla: colgando sobre la espalda, cruzada como una estola o drapeada con intención sobre un solo hombro.

La bufanda deja de ser un mero aliado contra el frío para convertirse en un elemento central del estilismo. Foto: Unsplash

Esta reinterpretación amplía sus posibilidades dentro del guardarropa. Puede acompañar desde looks urbanos con abrigos oversize hasta outfits más formales con blazers o vestidos. Los materiales (cachemir, lana o seda) también aportan matices, elevando o relajando el conjunto según la ocasión.

En síntesis, el otoño-invierno 2026 propone una moda que combina experimentación y herencia. El revival ochentoso, el protagonismo del berenjena y la reinvención de la bufanda no solo marcan tendencia, sino que invitan a jugar con la identidad propia. En tiempos donde vestirse vuelve a ser una declaración, la consigna es clara: animarse, destacar y reinterpretar.