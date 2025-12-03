Un cambio de look total: el corte de pelo con flequillo más pedido para las fiestas que rejuvenece 10 años

Este corte no solamente le da un nuevo aire a tu rostro, sino que además, será una de las tendencias del verano en 2026. Cuál es y a quiénes favorece.

Corte de pelo de moda en 2026 Foto: Pinterest

Para las fiestas de fin de año, las peluquerías se preparan para las nuevas tendencias y, entre ellas, se destaca un estilo que promete transformar un look clásico en uno sofisticado y rejuvenecedor: el flequillo que enmarca el rostro y esconder las arrugas. La gran ventaja de estos cortes es que se combinan la versatilidad, practicidad y el movimiento natural de la melena.

Pero esto no es todo, sino que, además, el flequillo se convertirá en 2026 en uno de los cortes de pelo central, ideal para cualquier peinado. Puede ser para la playa, una salida con amigas, o una cita romántica. Entre las opciones más destacadas están las curtain bangs o flequillo cortina, que se mantienen como favoritas indiscutibles.

Corte de pelo de moda en 2026 Foto: Pinterest

Se trata de un estilo que se caracteriza por abrirse suavemente en el centro, funcionando como una transición natural entre la melena y la frente. Además, suaviza y estiliza las facciones, enmarcando los ojos y los pómulos sin la rigidez de un flequillo recto, generando así un efecto lifting inmediato.

Además, los cortes de pelo con flequillo cortina son versátiles y fáciles de mantener, convirtiéndose en una opción perfecta para quienes buscan un cambio de look sin complicaciones, pero buscando un impacto en su imagen. Se adaptan tanto a melenas largas como medias, permiten distintos estilos de peinado y funcionan en cabellos finos o gruesos. Su crecimiento es armónico, evitando la necesidad de retoques constantes y manteniendo siempre un movimiento natural.

Sabrina Carpenter usa el flequillo cortina. Foto: Pinterest.

Flequillo cortina: el corte rejuvenecedor más pedido en las peluquerías para empezar el 2026

El efecto de este corte no es casual, ya que además de ser elegante y versátil para recrear los mejores looks para las fiestas de fin de año, también suaviza las líneas de expresión, equilibra las proporciones del rostro y aporta frescura al pelo.

Un ejemplo de corte que combina todas estas características es la melena media con curtain bangs: ligeramente por debajo de los hombros, con capas suaves y flequillo abierto en el centro que enmarca el rostro. Este corte es ideal para todo tipo de rostros, se adapta a distintas texturas de cabello y permite peinados informales o más elaborados según la ocasión.

Corte de pelo de moda en 2026 Foto: Pinterest

Con estas tendencias, el 2026 se perfila como un año donde el flequillo deja de ser un accesorio y pasa a definir la estética de cualquier look, ofreciendo practicidad, estilo y un toque de juventud al rostro.