Será la tendencia para 2026: el corte de pelo con flequillo que rejuvenece tu look y saca años del rostro

Se trata de un corte muy versátil, capaz de adaptarse a todo tipo de cabello y de rostro. Su gran ventaja es que no necesita demasiados cuidados: se peina solo, crece de forma armoniosa y siempre mantiene un movimiento natural.

El corte bob con flequillo Birkin es un estilo muy versátil que se adapta a todo tipo de cabello. Foto: Pinterest.

A la hora de analizar un cambio de look para recibir el nuevo año, hay una combinación de clásicos que puede funcionar de manera perfecta, con el plus de que sirve para rejuvenecer el rostro. El elegido es el Birkin bob, una tendencia que gana terreno de cara al 2026.

El mundo de la peluquería siempre encuentra la manera de reinventarse, y este estilo rescata un ícono que nunca pasa de moda: el flequillo Birkin, inmortalizado por la actriz, cantante y modelo Jane Birkin. La versión actual lo une con el corte bob, logrando un look fresco, sencillo y elegante a la vez.

El corte bob con flequillo Birkin es un estilo muy versátil que se adapta a todo tipo de cabello. Foto: Pinterest.

Con los años, el flequillo que caracterizó a Birkin se convirtió en uno de los más pedidos en los salones de belleza. Su popularidad dio pie a nuevas variantes y fusiones, entre ellas la del corte bob, un estilo desenfadado y natural que al llegar a la altura de la mandíbula encuentra en el flequillo su complemento perfecto.

El flequillo Birkin: naturalidad y movimiento

Este tipo de flequillo aporta una actitud relajada pero con un aire sofisticado. Lo mejor es que no requiere de grandes rutinas de peinado: se acomoda solo, crece bien y siempre luce con movimiento. Como explica María Baras, directora del Salón Cheska, “es más corto por delante, lo que permite una caída orgánica y fácil de mantener”.

En la misma línea, José Sánchez, director creativo del Salón Oramai, señala que este flequillo “aporta sensación de mayor densidad capilar, disimula frentes amplias e incluso pequeñas entradas, ya que no es tupido sino dinámico y con volumen óptico”.

El corte bob con flequillo Birkin es un estilo muy versátil que se adapta a todo tipo de cabello. Foto: Pinterest.

Jane Birkin: la musa detrás del corte bob con flequillo

Jane Birkin fue mucho más que una actriz y cantante: se convirtió en un verdadero ícono cultural de los años 70. Su estilo natural y fresco marcó tendencia, y su melena con bob largo y flequillo desmechado pasó a ser parte inseparable de su imagen. Esa mezcla de simplicidad y elegancia parisina transformó el look en un corte atemporal, que hoy regresa con fuerza bajo el nombre de Birkin Bob.

Jane Birkin. Foto: Instagram @janebirkinstyle

Más allá del peinado, Birkin dejó huella como musa de Serge Gainsbourg, inspiración del famoso bolso Birkin de Hermès y referente de un estilo que nunca pasa de moda. El corte que lleva su nombre revive justamente esa esencia: sofisticación sin esfuerzo y un aire juvenil que sigue vigente décadas después.

Una combinación que rejuvenece

La fusión del corte bob con el flequillo Birkin enmarca el rostro, suaviza facciones y genera un aire juvenil, razón por la cual favorece a distintos tipos de caras. Eso sí, siempre conviene consultar con un profesional para adaptar el estilo al tipo de cabello de cada persona.

Fusionar dos clásicos en un mismo look es un privilegio que no pierde vigencia. Este corte es práctico, cómodo y atemporal, ideal para quienes buscan un estilo con personalidad pero fácil de llevar en el día a día.

El corte bob con flequillo Birkin es un estilo muy versátil que se adapta a todo tipo de cabello. Foto: Pinterest.

Cómo mantener el corte bob con flequillo Birkin

Cortes regulares : para que el bob no pierda su forma, lo ideal es retocar cada 6 a 8 semanas. El flequillo, en especial, necesita mantenimiento para no tapar demasiado la mirada.

Textura natural : el encanto del Birkin Bob está en que no se ve demasiado trabajado. Se puede usar un spray de sal marina o mousse ligera para darle movimiento sin rigidez.

Secado relajado : no hace falta alisarlo perfecto. Un brushing rápido con cepillo redondo o incluso dejarlo secar al aire ayuda a lograr ese look desenfadado que caracterizaba a Jane Birkin.

Flequillo cuidado : Se puede peinar con el secador apuntando hacia abajo para evitar frizz y mantener levemente desmechado para que no pierda frescura.

Accesorios aliados: vinchas, pañuelos o clips finos pueden ayudarte en días de humedad o cuando quieras despejar el flequillo del rostro sin perder estilo.

El resultado: un look radiante, natural y rejuvenecedor, perfecto para estrenar en la temporada primaveral.