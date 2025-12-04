Cambio de look y un rostro renovado: los cortes de pelo en tendencia que eligen las mayores de 50 para disimular arrugas

Con estilo, elegancia y estrategia, estos cortes de pelo suavizan los rasgos y destacan la belleza natural de las mujeres.

Cambio de look. Foto: Freepik

Cuando se trata de estilo, las mujeres de Francia siempre están un paso adelante y son sinónimo de elegancia sin que eso requiera nada de esfuerzo. Incluso al llegar a los 50 años (y más allá), no renuncian a su carácter chic, apostando por cortes de pelo que no solo favorecen, sino que también ayudan a disimular los signos del envejecimiento como las arrugas.

En Francia, el cabello se convierte en un aliado estratégico: un buen corte puede suavizar las líneas de expresión, enmarcar el rostro y aportar frescura. Aquí te presentamos los cinco cortes más populares entre las mujeres francesas mayores de 50 años que buscan un look sofisticado y rejuvenecedor.

Cambio de look.

Esto no es casual, ya que tienen el sentido de la moda muy fino y saben muy bien cómo llevar la edad sin complicaciones sin perder ni una pizca de personalidad. Por eso, hay algunos cortes claves a tener en cuenta para disimular las arrugas y líneas de expresión.

5 cortes franceses que disimulan las arrugas

El Bob clásico con volumen

Un corte atemporal que nunca pasa de moda. Las francesas lo prefieren con un poco de volumen en las raíces y ligeramente desfilado en las puntas. Este estilo ayuda a levantar visualmente el rostro y suaviza las líneas de la mandíbula y el cuello.

Corte Bob

El Pixie texturizado

Ideal para mujeres con personalidad audaz, este corte corto y desestructurado aporta frescura y dinamismo. Las capas ayudan a crear movimiento y distraen la atención de las arrugas en la frente o alrededor de los ojos.

Corte Pixie

El Long Bob (o “Lob”) con ondas suaves

Este corte, que cae justo sobre los hombros, es uno de los favoritos en París. Cuando se lleva con ondas naturales o ligeramente despeinadas, suaviza las facciones y aporta un aire juvenil sin esfuerzo.

Corte shaggy con flequillo largo

Inspirado en los años 70, el corte “shaggy” o en capas desordenadas vuelve con fuerza. Al acompañarlo con un flequillo largo y abierto, se ocultan las líneas de la frente y se crea un marco favorecedor para los ojos, realzando la mirada.

Corte Shaggy

Melena midi con capas largas

Para quienes prefieren no renunciar al cabello largo, la opción ideal es una melena a la altura de los hombros o un poco más, con capas suaves que dan movimiento. Este corte evita el efecto “plano” que puede endurecer los rasgos, y las capas ayudan a dar luz al rostro.

Más allá de las tendencias, lo importante es encontrar un corte que refleje la personalidad y potencie la belleza única de cada mujer. Las francesas mayores de 50 lo saben bien: el secreto no está en ocultar, sino en elegir con inteligencia para destacar lo mejor de una misma. Y en eso, el cabello puede ser el mejor cómplice.