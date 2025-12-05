Chau a las tote bags: el bolso playero que se impone para el verano 2026

Con la nueva temporada, las modas cambian y los accesorios para ir a la playa también. Cuál es el material predilecto del año que viene.

Bolso de mimbre, la nueva tendencia del verano Foto: freepik

Se acerca el verano 2026 con una gran revolución en los accesorios playeros. Y si bien las tote bags fueron el furor de este año, pronto quedarán atrás luego de la llegada de un nuevo bolso que fascina a las amantes de la moda y que ya se vio en más de una oportunidad en el verano europeo.

Estamos hablando de los bolsos tejidos, que se imponen como el nuevo must-have, desplazando al clásico bolso playero sin forma. Lo que los hace furor es que combina estilo, funcionalidad y conciencia ecológica, tres conceptos que marcan la moda actual.

La apuesta para el 2026 se encuentra centrada en la comodidad y en el diseño, que suman color, textura, personalidad y sobre todo, ecología. Estos bolsos están elaborados con mimbre, yute, rafia y crochet, cuyos materiales evocan un espíritu artesanal y conectan con la tendencia eco-friendly. Además, son livianos, resistentes y versátiles, ideales no solo para la playa sino también para looks urbanos con onda boho-chic.

Los bolsos tejidos son perfectos para transportar tus esenciales de verano, incorporan colores vibrantes y texturas imperfectas que elevan cualquier outfit, y están elaborados con materiales naturales que respetan el medio ambiente.

Se pueden combinar con trajes de baño, pareos y sandalias de rafia para la playa, o con vestidos fluidos, shorts de lino y accesorios minimalistas para un look urbano. Muchos modelos incorporan pompones, flecos o asas de cuero, agregando personalidad sin perder practicidad.

Cuáles serán los bolsos que estarán de moda en el verano 2026

Maxi bolsos tejidos: ideales para llevar toalla, protector solar y todo lo necesario para un día bajo el sol.

Bolso de mano de mimbre tejido: compacto y ligero, ideal para salidas urbanas o días de verano en los que querés llevar lo justo. Su textura tejida y materiales naturales lo hacen perfecto para looks boho‑chic o outfits veraniegos.

Bolso cesta de mimbre redondo beige: con forma de cesta redonda, este bolso combina funcionalidad y estilo. Su estética artesanal y natural lo vuelve un accesorio muy versátil para la playa, paseos o outfits informales.

Bolso de mimbre con cierre: una opción más refinada y segura si buscás combinar elegancia con practicidad. El cierre le da un toque más urbano y fácil de llevar en la ciudad, sin perder el encanto natural del mimbre.

Estos modelos muestran no solamente la versatilidad de texturas, sino que además da muchas más opciones entre pequeñas y minimalistas, hasta más estructuradas, funcionales o incluso con estilo propio para lucir en la playa de forma funcional y canchera.