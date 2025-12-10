La tendencia europea para renovar el árbol de Navidad: más moderno, barato y alejado del estilo tradicional

Árbol de navidad. Foto Unsplash

Más allá de que la fecha tradicional para el armado del árbol de Navidad fue el 8 de diciembre, hay muchos que pospusieron esta actividad. Para ellos, se abre una oportunidad única para renovar la decoración de las fiestas, con una alternativa más económica y original.

Para la temporada 2025 se anticipan cambios en la decoración navideña. Esta tendencia, que ya triunfa en varios países europeos, combina minimalismo, creatividad y ahorro, y está llegando con fuerza a América Latina.

Más allá de los árboles, ya sean naturales o artificiales, surgen propuestas que priorizan ambientes acogedores y decoraciones funcionales, sin perder el espíritu festivo.

La nueva tendencia en árboles de Navidad. Foto: Pinterest.

¿Por qué cada vez se ve menos el árbol de Navidad?

En Europa, se observa un movimiento hacia la descentralización del árbol de Navidad. En España, por ejemplo, es cada vez más común encontrar hogares que utilizan estructuras en la pared, ramas recicladas o figuras geométricas como sustitutos del árbol tradicional. Esta práctica no solo reduce el gasto, sino que también permite personalizar la decoración según el estilo de cada casa.

El minimalismo juega un papel clave en esta transformación. En lugar de sobrecargar los espacios con adornos, las luces cálidas, los materiales naturales y los tonos neutros generan un ambiente elegante y acogedor. Así, se mantiene la magia de la Navidad con un enfoque más sostenible y menos dependiente de árboles y ornamentos costosos.

El minimalismo, la nueva tendencia en árboles de Navidad. Foto: Unsplash.

Minimalismo y estilo nórdico: la tendencia de la temporada

El estilo nórdico se posiciona como protagonista en la decoración de estas fiestas. Adornos de madera, textiles suaves y figuras inspiradas en la naturaleza están reemplazando los ornamentos tradicionales. Colores tierra y acabados mate aportan serenidad y sofisticación, adaptándose armoniosamente a cualquier espacio.

Los expertos en decoración sugieren incorporar estos elementos en mesas, ventanas y estanterías, no solo en el árbol. Guirnaldas de luces, centros de mesa y velas aromáticas son esenciales para crear un ambiente cálido y coherente con esta corriente minimalista y elegante.

Creatividad sin límites: más allá del árbol

Entre las propuestas más innovadoras se destacan los árboles de pared, construidos con cintas o luces que dibujan la silueta del árbol tradicional. Esta tendencia permite ahorrar espacio y personalizar el diseño según la personalidad del hogar, ofreciendo un giro original a la decoración navideña.

La nueva tendencia en árboles de Navidad. Foto: Pinterest.

También se ven estructuras geométricas, composiciones abstractas y diseños artísticos que permiten celebrar sin depender del árbol convencional. Este enfoque refleja unas fiestas más significativas, donde cada detalle se elige con cuidado para transmitir calidez, estilo propio y creatividad.