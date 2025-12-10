Rejuvenece en simples pasos: el maquillaje infalible para levantar la mirada sin cirugías estéticas

Las líneas de expresión, los párpados caídos y la mirada cansada ya no son un problema. Con un poco de maquillaje y la técnica correcta, es posible lucir joven y luminosa sin pasar por el quirófano.

Cómo rejuvenecer la mirada Foto: Freepik

La piel de los párpados y alrededor de los ojos es extremadamente sensible y de las capas más finas que tiene el rostro. Por eso mismo, si no tienen un cuidado adecuado con cremas y protector solar, suele ser la primera parte que muestra los signos del envejecimiento y el paso del tiempo.

Con los años, de hecho, aparecen los párpados encapotados, los pliegues mucho más marcados y la pérdida de luminosidad. Y aunque corregir estas imperfecciones muchas veces se logra únicamente con procedimientos estéticos, lo cierto es que el maquillaje también puede hacer lo suyo.

De hecho, especialistas en maquillaje coinciden en que un buen trabajo de sombras, luz y definición puede generar un efecto lifting inmediato y natural, sin agujas ni cirugías. A continuación, los pasos esenciales para rejuvenecer los párpados con maquillaje y lucir una mirada más abierta, firme y luminosa.

Cómo rejuvenecer la mirada

Los 7 pasos para rejuvenecer los párpados con maquillaje

Maquillaje de ceja

La ceja es la estructura principal de la mirada. Definirla y rellenarla suavemente no solo ayuda a armonizar el rostro, sino que además funciona como guía para saber hacia dónde dirigir el maquillaje del párpado. Una ceja bien peinada levanta visualmente todo el ojo.

Aplicar prebase

Indispensable para unificar el tono, fijar las sombras y evitar que los pliegues se marquen aún más. La prebase suaviza la superficie de la piel y prolonga la duración del maquillaje durante todo el día o toda la noche.

Maquillar el párpado con tonos de transición

Con el dedo, levantá suavemente el párpado desde la ceja para identificar el hueso que marca la cuenca. Ese será el punto guía. Con una brocha suave, aplicá un marrón clarito por encima de la cuenca natural para iniciar el efecto de amplitud.

Tips de maquillaje para mujeres mayores Foto: Freepik

Marcar la cuenca

Usá un tono marrón más oscuro y una brocha fina para crear una cuenca más alta. Este truco genera un efecto visual de ojo más grande y párpado más firme. Pintá desde el extremo del párpado hacia el lagrimal.

Maquillar el párpado móvil

Con una sombra en crema clara o satinada, “rellená” el nuevo espacio que creaste. Esto da la ilusión de un párpado móvil más amplio y tenso. Sellá con sombra en polvo en el mismo tono.

Reforzar la falsa cuenca

Aplicá nuevamente un marrón suave para integrar todo el maquillaje y dar naturalidad a la cuenca falsa y al nuevo párpado móvil. Difuminá hacia el extremo del ojo para un look más suave y elegante.

Máscara de pestañas

Un buen rímel completa el efecto de levantamiento. Enfocate en las pestañas centrales y externas para abrir aún más la mirada.

Por otro lado, en el caso de que las arrugas en el párpado estén marcadas o que la piel sea demasiado fina, hay varios trucos de makeup que podrían ser de utilidad. De hecho, muchos maquilladores usan sombras en crema para los ojos, siempre que sean ligeras y de larga duración, ya que no se acumulan en los pliegues.

Cómo maquillar los ojos para abrir la mirada Foto: unsplash

Además, recomiendan no cargar el párpado de producto: basta con una capa fina, un buen hidratante y una difuminada luminosidad para disimular las arrugas y levantar aún más la mirada, sin necesidad de pasar por un retoque estético.

Con estos pasos, es posible lograr un efecto de párpados más tensos, mirada más despierta y rostro más luminoso sin recurrir a procedimientos costosos. La clave está en técnicas simples, productos adecuados y un buen trabajo de luces y sombras, ideales para cualquier edad o tipo de piel.