Canela en el árbol de Navidad: el verdadero motivo de esta tendencia y cómo incorporarla a la decoración

Se trata de una moda que se hizo popular en los últimos años, por lo que cada vez más personas agregan esta especia a sus hogares.

Ritual de canela en el árbol de Navidad Foto: Grok

En los últimos años, se volvió habitual que muchos hogares incluyan ramitas o saquitos de canela en la decoración del árbol de Navidad, ya sea por estética y tradición. Este simple gesto tiene una intención profunda. Y aunque pueda parecer una moda, lo cierto es que este pequeño ritual se lo asocia con la protección, la prosperidad y la armonía.

La canela encaja perfectamente en los valores del espíritu navideño, ya que su aroma cálido y dulce refuerza la sensación acogedora que caracteriza a diciembre. Otro motivo detrás de esta tendencia es que la canela funciona como un ambientador natural que se integra sin dificultad con los adornos clásicos del arbolito.

Ritual de canela en el árbol de Navidad Foto: Grok

Además, este ingrediente que es tan popular en la pastelería porta un toque artesanal y combina muy bien con materiales como la madera, los tonos dorados, las cintas rústicas y las luces cálidas, creando una estética equilibrada y agradable.

Paso a paso para colocar canela en el árbol de Navidad

Elegí el formato de canela: Podés usar ramitas enteras o canela en saquitos o bolsitas aromáticas. También podés combinarlas con naranja seca u otros elementos naturales.

Prepará las ramitas o los saquitos: si usás ramitas, asegurate de que estén firmes y no se desarmen. Si optás por saquitos aromáticos, elegí tela fina (gasa, tul o algodón), que permita liberar el perfume.

Atalas con hilo rústico o cintas finas: usá hilo sisal, yute o cordón natural para un efecto más artesanal. También podés usar cintas doradas o rojas si querés que combinen con la decoración del árbol.

Armá pequeños adornos: podés atar dos o tres ramitas juntas para que se vean más vistosas. si querés sumarle aroma extra, agregá una rodaja de naranja seca, un mini pino o una estrella de cartón.

Colocalas en las ramas del árbol: distribuí los adornos de canela de forma equilibrada, como harías con las bolas o luces. Evitá agrupar demasiadas en un solo sector para que el aroma sea uniforme pero no excesivo.

Escondé algunos saquitos entre las ramas: si usás aromáticos, podés ocultarlos entre las hojas para que no se vean, pero sí perfumen. Esto refuerza el aroma sin modificar la estética del árbol.

Encendé las luces y dejá que el calor haga lo suyo: las luces cálidas (no las LED frías) ayudan a que la canela desprenda un aroma más intenso.

Arbolito Foto: Freepik

De ser necesario, renová las ramitas de canela para que no atraigan bichos y su olor siga siendo constante y suave. Este ritual ayuda a mantener la armonía y alejar energías negativas, motivo por el cual se suma como un amuleto infalible durante las fiestas de Fin de Año.