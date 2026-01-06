¿El 6 o el 8 de enero?: cuándo se desarma el arbolito de Navidad

Aunque muchos quisieran que la Navidad dure para siempre, lo cierto es que hay un día clave para guardar las decoraciones navideñas y despedir esta temporada de festejos.

Qué pasa con los adornos rojo y verde en Navidad. Foto: Unsplash

El árbol y las decoraciones de Navidad son los grandes protagonistas de la temporada festiva del mes de diciembre, pero llega un momento en el que esta etapa culmina y es necesario guardar los adornos, para darle paso al verano y renovar las energías del hogar. Sin embargo, cuando se trata de desarmarlo, hay diferentes opciones. Muchas familias sostienen que la fecha señalada es el 6 de enero, mientras que otras personas deciden optar por el día 8.

Cuál es la fecha correcta para desarmar el árbol de Navidad

Según indica la costumbre popular y las referencias religiosas, el momento ideal para desarmar el arbolito navideño es el 6 de enero, el Día de Reyes. Este día marca el cierre oficial de la temporada navideña.

Otras familias optan por esperar hasta el 8 de enero para guardar el árbol y los adornos. Esta costumbre se relaciona con cumplir el mes desde su armado y la idea de extender un poco más el espíritu navideño. No obstante, guardar las decoraciones antes de tiempo puede considerarse prematuro, mientras que dejarlas demasiado puede extender la festividad más allá de lo tradicional.

Siguiendo esta costumbre, se respeta la simbología de la Navidad y se permite que las celebraciones concluyan de manera ordenada y con significado, sin prisas ni desapego prematuro.

Cómo guardar el árbol de Navidad paso a paso

Sacá las luces y adornos delicados : antes de desmontar el árbol, sacá todas las luces, guirnaldas y adornos frágiles con cuidado. Luego, desenchufá las luces si son eléctricas.

Retirá los adornos y las cintas de manera ordenada: empezá desde la punta del árbol hacia la base. Guardá los adornos en bolsas o cajas individuales para que no se mezclen ni se rompan. Si usaste cintas o guirnaldas, enrollalas con cuidado para que no se deformen.

Sacá las luces: desenrollá las luces sin tirar de los cables, así no se enredan ni se rompen. Guardá cada tira de luces en una caja o enrollada con un cartón para que queden protegidas.

