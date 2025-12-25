Insólito: cuál es el adorno de Navidad que hace interferencia con la señal de internet

Este artefacto puede generar problemas de conexión. ¿Cuál es la razón por la que sucede?

Cuál es el artefacto que hace interferencia con el WiFi Foto: Gemini IA

Si algunas personas notaron que durante el mes de diciembre la señal de Wi-Fi es menos intensa, esto tiene una explicación lógica: hay un artefacto de la decoración navideña que genera interferencia en internet. Y aunque la explicación es bastante simple, muchos no pueden creer de que se trata: las culpables son las luces de Navidad.

La explicación técnica de por qué sucede esto es que los cables de las guirnaldas hacen interferencia, en especial los modelos más antiguos, que generan un campo electromagnético que interfiere con la frecuencia de 2.4 GHz utilizada por la mayoría de los routers domésticos, y su encendido intermitente para producir efectos de parpadeo afecta la velocidad de navegación y provoca microcortes.

Router WiFi. Foto: Unsplash.

Esta señal puede ser interrumpida, sobre todo si las luces de navidad se encuentran ubicadas cerca del router y otros dispositivos principales, tales como televisores, computadoras o incluso teléfonos celulares. El impacto se intensifica cuando el árbol de Navidad y las guirnaldas luminosas se encuentran en la línea directa de propagación de la señal.

La combinación de cables metálicos, corriente eléctrica y calor genera una barrera física y electromagnética que dispersa las ondas de radio del WiFi. Esto se traduce en demoras en la carga de contenidos, cortes durante videollamadas y una navegación más lenta mientras las luces permanecen encendidas.

Luces, festejos de fin de año, Navidad

Misterio resuelto: ¿el árbol de Navidad puede interferir con la señal de Wi-Fi?

Aunque sea difícil de creer, hay una interferencia eléctrica que se suma al efecto físico del árbol de Navidad, ya que al no ser naturales, sus ramas y hojas absorben con facilidad las ondas de radio que operan durante la señal de WiFi y provocan que la señal directa se pierda un poco.

En otras palabras, las estructuras metálicas internas pueden reflejar las ondas del WiFi, creando zonas sin cobertura o puntos donde la conexión se vuelve intermitente. Este fenómeno es más evidente en espacios reducidos o cuando el router se encuentra a poca distancia del árbol.

Otro elemento clave son los controladores de las luces decorativas. Muchos juegos modernos incluyen cajas para regular secuencias, intensidades o ritmos de parpadeo. Cuando estos componentes son de baja calidad, pueden emitir radiación electromagnética de banda ancha, afectando la estabilidad de la red doméstica.

Árbol de Navidad. Foto: Freepik

Este problema es más frecuente en luces LED económicas, cuyos transformadores sin el filtrado adecuado generan distorsiones eléctricas que impactan directamente en el rendimiento del WiFi.

Para resolver este problema de forma eficiente, es recomendable optar por luces con certificación eléctrica y buen aislamiento, ya que reduce la fuga de la energía eléctrica y por ende, no se pierde la señal de internet. Además, a la hora de decorar el árbol, es mejor hacerlo lejos del router.