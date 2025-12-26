Ni el 31 de diciembre ni el 8 de enero: cuándo es el momento ideal para desarmar el árbol de Navidad

Aunque muchos quisieran que la Navidad dure para siempre, lo cierto es que hay un día clave para guardar las decoraciones navideñas y despedir esta temporada de festejos.

Arbolito de Navidad

El árbol de Navidad y sus adornos son los grandes protagonistas de la temporada festiva del mes de diciembre, pero llega un momento en el que esta etapa culmina y es necesario guardar los adornos, para darle paso al verano y renovar las energías del hogar. Y si bien algunas personas piensan que las luces y las guirnaldas deben estar hasta el 26 de diciembre, el calendario sugiere una tradición distinta.

Según indica la costumbre popular y las referencias religiosas, el momento ideal para desarmar el arbolito navideño es el 6 de enero, el Día de Reyes. Este día marca el cierre oficial de la temporada navideña. Guardar las decoraciones antes de tiempo puede considerarse prematuro, mientras que dejarlas demasiado puede extender la festividad más allá de lo tradicional.

Cuándo hay que desarmar el arbolito de Navidad

Siguiendo esta costumbre, se respeta la simbología de la Navidad y se permite que las celebraciones concluyan de manera ordenada y con significado, sin prisas ni desapego prematuro.

Cómo guardar el árbol de Navidad paso a paso

Sacá las luces y adornos delicados : antes de desmontar el árbol, sacá todas las luces, guirnaldas y adornos frágiles con cuidado. Luego, desenchufá las luces si son eléctricas.

Retirá los adornos y las cintas de manera ordenada: empezá desde la punta del árbol hacia la base. Guardá los adornos en bolsas o cajas individuales para que no se mezclen ni se rompan. Si usaste cintas o guirnaldas, enrollalas con cuidado para que no se deformen.

Sacá las luces: desenrollá las luces sin tirar de los cables, así no se enredan ni se rompen. Guardá cada tira de luces en una caja o enrollada con un cartón para que queden protegidas.

