La planta que atrae buena suerte y protección: dónde ubicar la flor de Pascua en Navidad para empezar bien el 2026, según el Feng Shui

En algunas tradiciones, se utiliza como un amuleto de buena fortuna y bendiciones para el nuevo año.

La flor de Pascua, una planta con un bello significado en muchos países del mundo. Foto: Unsplash.

La flor de Pascua alcanza una popularidad mundial durante la temporada navideña. Desde decorar hogares y oficinas hasta convertirse en regalos para seres queridos, esta planta es un elemento esencial en la celebración de la Navidad en muchos lugares del mundo debido a su significado.

Conocida científicamente como Euphorbia pulcherrima, la planta tropical puede mejorar el flujo de la energía vital en el hogar, según el Feng Shui.

La flor de Pascua, una planta con un bello significado en muchos países del mundo. Foto: Unsplash.

El arte chino para crear espacios de bienestar asegura que la colocación de plantas es importante, porque puede contribuir a crear espacios más armoniosos en los que fluya mejor la energía vital. Esto se debe tener en cuenta a la hora de ubicar las plantas de Navidad, un momento especialmente propicio para realizar rituales que atraigan prosperidad.

Teniendo en cuenta que no hay símbolo más emblemático de esta época que la flor de Pascua y que esta planta ayuda a promover vínculos armoniosos entre familiares y amigos, algo ideal para las celebraciones navideñas, el Feng Shui aconseja ubicarla en áreas comunes como salones y comedores.

La flor de Pascua, una planta con un bello significado en muchos países del mundo. Foto: Unsplash.

Por otra parte, dado que esta planta aporta la energía de la madera y sus hojas rojas representan al fuego -un color que, según la tradición china, simboliza la buena suerte, el amor, la calidez y la fuerza vital-, su ubicación en determinadas áreas del hogar puede potenciar aún más su influencia. Por eso, y teniendo en cuenta que los elementos madera y fuego se asocian con las direcciones cardinales sur y este, si alguien se orienta con una brújula en el recibidor, la sala de estar o el comedor, las zonas que marquen sur, este y sudeste serán las más adecuadas para colocar la flor de Pascua.

Así, se favorece que la planta aporte calidez y energía positiva al hogar. Además, las recomendaciones del Feng Sui tienen un fundamento claro: la orientación sur recibe más horas de sol, un recurso esencial que nutre a las plantas.

El significado de la flor de Pascua

El significado de la flor de pascua puede variar ligeramente según la diversidad cromática, cada color tiene su propio significado simbólico. El rojo, el tono más icónico, representa la vida y la pasión. El blanco simboliza la pureza y la paz, mientras que el rosa se asocia con la alegría y la felicidad. Estos tonos variados no solo dan vida a los espacios, sino que también transmiten mensajes emotivos y festivos.

En países como México, Guatemala y otros de América Latina, la flor de Pascua es más que un elemento decorativo. Se considera un símbolo de buena suerte y protección. En algunas tradiciones, el significado se emplea para alejar la mala energía y se coloca en hogares y lugares de adoración durante la Navidad como un amuleto de buena fortuna y bendiciones para el nuevo año.

La flor de Pascua, una planta con un bello significado en muchos países del mundo. Foto: Unsplash.

En la cultura estadounidense, la flor de Pascua se convirtió en un símbolo clásico de la temporada navideña. Su asociación con las festividades y su vibrante color rojo la convierten en un elemento imprescindible en la decoración de hogares, oficinas y espacios públicos. El significado de la flor de Pascua está vinculado con la alegría y el espíritu festivo que caracterizan la Navidad.