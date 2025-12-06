El Paseo de Navidad llega a Buenos Aires con un sorprendente jardín lumínico y entrada gratis: a qué hora se prenden las luces y cuándo estará Papá Noel

Durante cuatro días, grandes y chicos podrán recorrer un paseo temático navideño repleto de actividades para todas las edades, shows artísticos, espacios gastronómicos y un espectacular jardín lumínico que promete sorprender. Cuándo abre.

Parque de la Navidad. Foto: Ciudad de Buenos Aires.

La Ciudad celebra la Navidad con una programación especial para toda la familia. Entre las propuestas destacadas se encuentra el Paseo Navideño, que incluirá un jardín lumínico, un mercado navideño y shows sinfónicos con piezas clásicas de la temporada.

Aunque en ediciones anteriores se instaló el tradicional Parque Navideño, este año la apuesta cambia de formato: se trata de un Paseo Navideño, una experiencia más cercana, itinerante y pensada para disfrutar a paso tranquilo sin perder el espíritu festivo.

Parque de la Navidad. Foto: Ciudad de Buenos Aires.

Paseo Navideño: fechas, horarios, ubicación y programación

El Paseo Navideño se llevará a cabo del jueves 18 al domingo 21, con una programación repleta de actividades para toda la familia. El horario será de 18 a 23, ideal para disfrutar del plan cuando baja el sol. La cita será en Plaza Sicilia (Av. del Libertador y Av. Sarmiento), uno de los rincones más pintorescos de Buenos Aires para vivir el espíritu festivo. La entrada será gratuita, aunque el ingreso estará sujeto a la capacidad permitida del espacio.

Uno de los puntos fuertes del recorrido será el Jardín Lumínico, una experiencia inmersiva al aire libre que combinará senderos de luz, instalaciones brillantes y pequeñas intervenciones artísticas que transforman el paseo en un universo mágico.

Parque de la Navidad. Foto: Ciudad de Buenos Aires.

Además, funcionará un gran mercado navideño con productos típicos, opciones gastronómicas y regalos. También habrá shows musicales de primer nivel: presentaciones sinfónicas de la Camerata Bariloche y la Orquesta Académica del Teatro Colón, el coro de gospel Afro Choir, el Coro Polifónico Evangélico, y el clásico cierre con la Misa Criolla, interpretada por Facundo Ramírez junto a destacados músicos folklóricos.

Programación

Jueves 18

18 hs. Mercado navideño.

19 hs. Coro Polifónico Evangélico.

20:30 hs. Encendido del Jardín lumínico.

21:30 hs. Clásicos Navideños de Mozart, Vivaldi, canciones navideñas y piezas de Astor Piazzolla por la Camerata Bariloche.

Viernes 19

18 hs. Mercado navideño.

19 hs. Coro Polifónico Evangélico.

20:30 hs. Encendido del Jardín lumínico.

21:30 hs. Clásicos Navideños de Mozart, Vivaldi, canciones navideñas y piezas de Astor Piazzolla por la Camerata Bariloche.

Parque de la Navidad. Foto: Ciudad de Buenos Aires.

Sábado 20

18 hs. Mercado navideño.

19 hs. Gran Desfile de Carrozas Navideñas de Papá Noel.

20:30 hs. Encendido del Jardín lumínico.

21:30 hs. Misa Criolla por Facundo Ramírez con Juan Iñaki.

Domingo 21

18 hs. Mercado navideño.

19 hs. Suite Cascanueces por la Orquesta Académica del Teatro Colón.

20:30 hs. Encendido del Jardín lumínico.

21:30 hs. Misa Criolla por Facundo Ramírez con Juan Iñaki.

Cómo llegar al Paseo Navideño

Para llegar al Paseo Navideño hay varias opciones de transporte público: los colectivos 10, 37, 41, 59, 60, 67, 68, 93, 95, 102, 108, 118, 130 y 145; los trenes de las líneas Mitre (estación 3 de Febrero) y San Martín (estación Palermo); y el subte D, cuya estación más cercana es Scalabrini Ortiz, ya que Plaza Italia continúa en refacciones.