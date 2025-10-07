Esta planta da suerte y crece rápido si la colocás cerca de una ventana: ideal para la primavera

Cuál es la planta de la buena suerte en la época de la primavera.

Es ideal para la época de la primavera. Foto: Reddit

La temporada de primavera 2025 está a flor de piel y existen una serie de plantas que son ideales para tener en el balcón y atraer a la buena suerte. Cómo hacer para que crezca rápido ubicándola cerca de una ventana.

La planta de la suerte para tener en el balcón

Tener una planta que combine crecimiento acelerado, estética cuidada y ese simbolismo de buena suerte se ha vuelto tendencia en los hogares. La Money Tree (Pachira aquatica), mejor conocido como “el árbol del dinero”, cumple con todo eso: dicen que atrae prosperidad, se adapta muy bien al interior y florece más si la ubicás cerca de una ventana con buena luz.

Originaria de regiones tropicales de Centroamérica, la Money Tree tiene un tronco grueso que a veces se trenza, follaje generoso con hojas brillantes y se considera símbolo de fortuna en muchas culturas de Asia. En feng shui se la conoce como “árbol de la abundancia”, y se cree que colocarla en el hogar puede atraer energías de prosperidad, salud y bienestar.

Para que crezca rápido, lo ideal es ubicarla cerca de una ventana orientada al este u oeste (luz brillante indirecta), evitando el sol fuerte del mediodía que puede quemar sus hojas. En esos lugares, la planta desarrolla hojas más grandes, de verde intenso, y su crecimiento en altura o volumen es perceptible en pocos meses.

Cómo cuidar al “árbol de la suerte” en primavera

Necesita un buen sustrato que drene bien, riego moderado dejando secar ligeramente la capa superficial entre cada riego

Mantener humedad ambiental si el aire está muy seco

Rotarla cada tanto para que reciba luz de todos los lados.

Un plus para acelerar su desarrollo: aplicá fertilizante equilibrado en estaciones cálidas (primavera/verano), abonando cada 4 o 6 semanas. Y mantené las hojas limpias del polvo para que aprovechen mejor la luz. Si empieza a estirarse demasiado sin ramificarse, podés podar algunos brotes jóvenes.

Es considerado el "árbol de la suerte". Foto: Wild Willy's Plants and Flowers

Otras plantas de la suerte que se pueden poner en macetas son Jade o el Bamboo, para crear un rincón verde de buena energía. Un detalle: siempre evitá colocar macetas sobre superficies muy calientes o de metal, que calientan las raíces.