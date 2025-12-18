A lo Bella Hadid: cómo hacer el peinado “lifting ponytail” para levantar la mirada y definir el rostro sin cirugía

Este estilo puede adaptarse a distintas edades y tipos de rostro, y combinarse con maquillaje luminoso o contornos suaves para potenciar el resultado. Bien realizado, se convierte en un aliado estético simple y efectivo para realzar los rasgos sin perder la naturalidad del rostro.

Lifting ponytail: la nueva alternativa para levantar la mirada sin cirugía. Foto: Pinterest.

En el mundo de la belleza, no todas las transformaciones requieren cambios drásticos. Algunas tendencias apuestan por recursos simples, accesibles y efectivos, como el lifting ponytail, un peinado que se volvió popular por su capacidad de generar un efecto visual inmediato: una mirada más abierta, pómulos más marcados y un rostro que luce más firme y descansado.

El lifting ponytail no es más que una versión estratégica de la clásica coleta alta, pero con una técnica específica. La clave está en la altura y en la tensión del cabello en los laterales y la zona superior de la cabeza.

Lifting ponytail: la nueva alternativa que popularizaron las modelos como Bella Hadid para levantar la mirada sin cirugía. Foto: Pinterest.

Al llevar el pelo bien tirante hacia atrás y sujetarlo por encima de la coronilla, se produce un efecto óptico que estira el contorno facial y define los rasgos sin necesidad de maquillaje excesivo ni retoques estéticos.

Fácil y cómodo: cómo hacer el peinado “lifting ponytail” en casa

Para lograr este peinado, el primer paso es preparar el cabello. Conviene alisarlo o pulirlo previamente para evitar frizz y lograr un acabado prolijo.

Luego, se marca una raya (central o ligeramente lateral) según la forma del rostro y se comienza a peinar hacia atrás, poniendo especial atención en las sienes y la línea del cabello, que son las zonas que generan el efecto “lifting”.

Lifting ponytail: la nueva alternativa para levantar la mirada sin cirugía. Foto: Pinterest.

La coleta debe ubicarse alta, incluso ligeramente hacia atrás, y ajustarse con firmeza, pero sin incomodar. Para un resultado más pulido, se puede envolver un mechón de pelo alrededor del elástico y fijarlo con hebillas. El uso de gel o crema de peinar ayuda a mantener la tensión y prolongar el efecto durante horas.

Este peinado es especialmente favorecedor porque se adapta a distintas edades y estilos. En rostros jóvenes, aporta sofisticación y definición, y en personas con rasgos más maduros, ayuda a iluminar la expresión y suavizar visualmente la caída natural de la piel.

Lifting ponytail: la nueva alternativa para levantar la mirada sin cirugía. Foto: Pinterest.

Además, funciona tanto para looks de día como para eventos nocturnos, y se puede combinar con maquillaje luminoso, cejas bien definidas y pómulos sutilmente contorneados.

El lifting ponytail demuestra que, en belleza, pequeños cambios en la forma de peinarse pueden generar un gran impacto. Sin técnicas complejas ni herramientas caras, este estilo se posiciona como un aliado práctico para quienes buscan realzar su rostro y lograr un efecto “cara levantada” de manera natural y accesible.