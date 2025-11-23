Chau al lacio y a las ondas clásicas en Navidad: la nueva tendencia de peinado cómoda, práctica y súper elegante

Para estas fiestas, se imponen los looks que combinan simpleza con un toque chic, y esa tendencia también llega al pelo. La propuesta ideal para quienes buscan verse elegantes sin complicarse ni dedicar horas frente al espejo.

Peinados en tendencia para Navidad 2025. Foto: Pinterest.

La cuenta regresiva para la Navidad ya empezó y, como cada año, además de pensar en el look, aparece la misma duda: ¿qué peinado elegir para la noche festiva? Spoiler alert: este año la tendencia no pasa ni por el lacio perfecto ni por las ondas marcadas.

Para estas fiestas, la apuesta va por un punto medio, un look que mezcla simpleza con un toque chic, ideal para quienes quieren verse elegantes sin demasiado esfuerzo. A continuación, tres ideas de peinado que pisarán fuerte estas fiestas.

1- Moño bajo “effortless”: elegante y relajado a la vez

El moño bajo con un acabado relajado, una versión más libre del clásico moño, se posiciona como uno de los favoritos de la temporada. Los estilistas destacan que mantiene un estilo pulido, pero sin perder naturalidad.

Este diseño funciona mejor porque no tira, es cómodo para llevar varias horas y suele mantenerse intacto sin necesidad de retoques. Es un peinado ideal para cenas familiares, salidas elegantes o reuniones informales.

Cómo hacerlo

Peinar la raíz para que quede prolija, pero sin tensión Enrollar el cabello en la nuca Fijar con horquillas y soltar algunos mechones para suavizar el rostro.

2- “Wet look” suave: brillo controlado y cero rigidez

Otra opción que gana terreno es el efecto mojado, pero en una versión más sutil que el gel ultra rígido de años pasados. Este wet look con textura ligera aportó estilo en varias pasarelas y ahora también en los peinados de fiesta.

El wet look es tendencia porque combina glamour con practicidad, es resistente, prolijo y no se desarma fácilmente. Funciona a la perfección con melenas medianas o largas que busquen un look moderno con brillo, pero sin rigidez excesiva.

Cómo lograrlo

Aplicar un gel o crema de fijación suave sobre el cabello apenas húmedo. Usar un peine fino para peinarlo hacia atrás de manera uniforme.

3- Semi recogido con textura natural: simple y súper versátil

El semi recogido con acabado natural vuelve a instalarse como una opción comodín para las fiestas. Es un peinado que se arma rápido, se ve prolijo y conserva la caída natural del pelo.

Además, es liviano, cómodo y no requiere técnicas complejas, perfecto para quienes quieren arreglarse sin hacer un peinado completo. Es un peinado ideal para cenas navideñas, reuniones con amigos o celebraciones semi formales.

Cómo hacerlo