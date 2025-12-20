El exquisito perfume árabe con notas de azafrán y magnolia que es furor en Mercado Libre: cuánto cuesta

Intenso, sofisticado y de larga duración, este perfume se convirtió en uno de los árabes más buscados de la plataforma. Una verdadera delicia olfativa con notas de azafrán y magnolia que promete dejar huella.

El exquisito perfume árabe con notas de azafrán y magnolia que es furor. Foto: Pexels.

Los perfumes árabes vienen ganando protagonismo entre los consumidores argentinos y uno de los casos más visibles es Rania’s Oud Eau de Parfum, una fragancia intensa y elegante que se volvió una de las más buscadas en Mercado Libre. Su aroma profundo y su impronta de lujo la posicionaron rápidamente entre las favoritas de quienes buscan algo distinto.

La versión de 100 ml se consigue en la plataforma por $42.000 y cuenta con la posibilidad de pago en tres cuotas de $17.313, un detalle que ayudó a impulsar su popularidad, especialmente entre quienes apuestan por perfumes importados de alta presencia.

Cómo es el perfume árabe que causa furor en Mercado Libre

Rania’s Oud forma parte de la familia olfativa ámbar floral y está pensada para quienes quieren destacarse con una fragancia sofisticada y con carácter. Su estructura combina acordes especiados, flores intensas y notas cálidas, una mezcla típica de la perfumería árabe, reconocida por su profundidad y gran duración.

Perfume Rania’s Oud Eau de Parfum. Foto: Mercado Libre.

Definido por muchos como un perfume envolvente, intenso y refinado, busca transmitir una sensación de lujo y magnetismo. Es una opción ideal para quienes prefieren aromas potentes, con personalidad y una estela marcada que no pasa desapercibida.

Pirámide olfativa

Notas de salida: azafrán y limón siciliano.

Notas de corazón: jazmín sambac y magnolia.

Notas de base: cedro, ámbar y resina de abeto.

El resultado es una apertura especiada con un toque fresco, un centro floral elegante y una base cálida y persistente que refuerza su identidad oriental.

Los perfumes árabes son tendencia en Argentina

En los últimos meses, los perfumes de origen árabe se consolidaron como tendencia gracias a su alta intensidad, larga duración y el uso de ingredientes exóticos como el oud, el ámbar y distintas resinas.

Los perfumes árabes son tendencia en Argentina. Foto: Mercado Libre.

A diferencia de muchas fragancias occidentales, se caracterizan por su gran proyección y permanencia en la piel, lo que los convierte en una elección frecuente para quienes buscan aromas sensuales, distintivos y capaces de dejar una impresión duradera.