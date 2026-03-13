Llegó la fragancia de Outlander. Foto: ChatGPT.

La serie Outlander se prepara para su gran final, pero una nueva fragancia busca mantener vivo su universo en un recuerdo duradero. En esta ocasión, las marcas de perfumes Scentbird y Drift colaboraron con Starz y Sony Pictures para lanzar una colección exclusiva inspirada en los escenarios y en los personajes más icónicos de la serie.

Fragancias de Outlander inspiradas en el apasionado romance de Jamie y Claire

La nueva colaboración incluye una colección personal de fragancias de Scentbird inspirada en los personajes de Jamie Fraser y Claire Fraser. Los aromas fueron seleccionados para reflejar “pasión, fuerza, romance y resiliencia”, acompañando el arco emocional de ambos protagonistas en el cierre de la serie Outlander.

"Outlander" se despide con su temporada 8. Foto: James Minchin/Starz/Sony Pictures Television

Entre las fragancias elegidas se encuentran Moss+ de Commodity, con notas de petitgrain, pachulí y bergamota; Lovers de Fragrance du Bois, con jengibre, rosa, jazmín y azafrán; Strength in Santal de Scents of Wood, con ciprés, vetiver y sándalo; y Stag de The Maker, que combina palo santo, pomelo rojo, cuero y pachulí.

En cuanto a los precios, la mayoría de estas fragancias se ubican en un rango de entre 150 y 200 dólares, mientras que Lovers, de Fragrance du Bois, se posiciona en una gama más exclusiva, con un valor que ronda los 700 dólares.

Strength in Santal de Scents of Wood. Foto: Scents of Wood.

El servicio de suscripción de perfumes ya había apostado antes por colaboraciones con la cultura pop. Entre ellas se destaca un set de edición limitada inspirado en la película I Know What You Did Last Summer, con fragancias vinculadas al clima de la historia y experiencias de proyección inmersivas. También lanzó una colección cápsula junto a la adaptación teatral de The Picture of Dorian Gray en Broadway, con perfumes que evocaban los temas de decadencia y transformación de la obra.

Por su parte, la colección Drift x Outlander, creada por Drift, propone una selección de fragancias para el hogar y un pack de edición limitada inspirado en los paisajes donde se filmó la serie y en sus temas centrales de amor y aventura. Cada aroma fue desarrollado para trasladar la atmósfera de las Tierras Altas escocesas directamente a los hogares de los fans.

En cuanto a los precios de esta línea, las opciones son bastante más accesibles. El aromatizador de espacios tiene un valor aproximado de 55 dólares, mientras que el difusor para el hogar cuesta alrededor de 36 dólares. También se pueden encontrar sprays ambientales por 25 dólares y velas aromáticas que rondan entre 36 y 39 dólares, según la presentación.

Colección Drift x Outlander. Foto: Drift

La octava y última temporada de Outlander se estrenó en Starz el viernes 6 de marzo. Esta entrega final cuenta con 10 episodios y, producida por Sony Pictures Television, pondrá fin a la historia de Claire y Jamie Fraser. Inspirada en la exitosa saga literaria de Diana Gabaldon, la franquicia continuará expandiéndose con la serie precuela Outlander: Blood of My Blood.