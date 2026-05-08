Wall Street. Foto: REUTERS

En un muy mal día para los activos argentinos, los ADRs en Nueva York sufren fuertes caídas lideradas por Mercado Libre que cede más de 10%.

El último balance de la compañía no es del agrado de los inversores que castigan el valor de la acción.

Mercado Libre se ubica como una de las empresas más destacadas de Latinoamérica. Foto: NA.

La empresa de e-commerce finalizó el primer trimestre del año con ingresos netos por US$8.800 millones, equivalente a un crecimiento del 49% interanual.

Sin embargo, la ganancia neta culminó por debajo de las expectativas del mercado: al cierre del período de enero-marzo obtuvo US$417 millones, por debajo de los US$433 millones que estimaban los analistas.

Mercado Libre anunció una importante suma de inversión en México. Foto: Reuters.

También presentaron resultados trimestrales YPF (-0,2%) y Pampa Energía (-1,9%).

No solamente Mercado Libre, sino que el resto de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street también sufren pérdidas. Entre las de mayor caída se ubican IRSA (-5,8%) y Supervielle (-5,5%).

Merval, acciones argentinas

En tanto, el MERVAL también muestra el listado en rojo y expande su retroceso hasta el 2% (2.777.609,76 puntos). Supervielle e IRSA también encabezan las pérdidas, con -5,52% y -4,79% respectivamente.

En cambio, los títulos de la deuda ofrecen resultados favorables y el riesgo país cede hasta los 513 puntos, una baja de nueve unidades.

¿Cómo cotizó el dólar este viernes 8 de mayo de 2026?

La cotización del dólar en Argentina. Foto: Reuters

Dólar Blue:

Compra $1.380 / Venta $1.400

Dólar Oficial:

Compra $1.370 / Venta $1.420

Dólar Mayorista:

Compra $1.383,5 / Venta $1.392,5

Dólar MEP:

Compra $1.429 / Venta $1.431,6

Dólar Contado Con Liquidación (CCL):

Compra $1.485,1 / Venta $1.485,7

Dólar Tarjeta:

Venta $1.846