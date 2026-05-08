Matias Greisert
Por Matias Greisert
viernes, 8 de mayo de 2026, 18:56
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Wall Street.
Wall Street. Foto: REUTERS

En un muy mal día para los activos argentinos, los ADRs en Nueva York sufren fuertes caídas lideradas por Mercado Libre que cede más de 10%.

El último balance de la compañía no es del agrado de los inversores que castigan el valor de la acción.

Mercado Libre. Foto: NA.
Mercado Libre se ubica como una de las empresas más destacadas de Latinoamérica. Foto: NA.

La empresa de e-commerce finalizó el primer trimestre del año con ingresos netos por US$8.800 millones, equivalente a un crecimiento del 49% interanual.

Sin embargo, la ganancia neta culminó por debajo de las expectativas del mercado: al cierre del período de enero-marzo obtuvo US$417 millones, por debajo de los US$433 millones que estimaban los analistas.

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Mercado Libre. Foto: Reuters.
Mercado Libre anunció una importante suma de inversión en México. Foto: Reuters.

También presentaron resultados trimestrales YPF (-0,2%) y Pampa Energía (-1,9%).

No solamente Mercado Libre, sino que el resto de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street también sufren pérdidas. Entre las de mayor caída se ubican IRSA (-5,8%) y Supervielle (-5,5%).

Merval, acciones argentinas
Merval, acciones argentinas

En tanto, el MERVAL también muestra el listado en rojo y expande su retroceso hasta el 2% (2.777.609,76 puntos). Supervielle e IRSA también encabezan las pérdidas, con -5,52% y -4,79% respectivamente.

En cambio, los títulos de la deuda ofrecen resultados favorables y el riesgo país cede hasta los 513 puntos, una baja de nueve unidades.

¿Cómo cotizó el dólar este viernes 8 de mayo de 2026?

La cotización del dólar en Argentina. Foto: Reuters

Dólar Blue:

Compra $1.380 / Venta $1.400

Dólar Oficial:

Compra $1.370 / Venta $1.420

Dólar Mayorista:

Compra $1.383,5 / Venta $1.392,5

Dólar MEP:

Compra $1.429 / Venta $1.431,6

Dólar Contado Con Liquidación (CCL):

Compra $1.485,1 / Venta $1.485,7

Dólar Tarjeta:

Venta $1.846