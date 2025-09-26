El perfume árabe con aroma a tabaco y vainilla que es viral en Mercado Libre: es el más buscado por ser barato y único

Este tipo de fragancias esconden combinaciones intensas y exóticas que despiertan fascinación en quienes los descubren. Una en particular se volvió tendencia por su misteriosa fusión de tabaco, vainilla, cuero y oud, aromas que prometen lujo a un precio accesible.

Perfumes de mujer en tendencia. Foto: Freepik.

El mercado de la perfumería suma una tendencia que no pasa desapercibida: los perfumes árabes. Estas fragancias, conocidas por su intensidad, calidez y sofisticación, se convirtieron en una de las opciones más buscadas en plataformas digitales y redes sociales. Su éxito radica en la posibilidad de acceder a aromas exclusivos a precios más accesibles que los de marcas de lujo.

Uno de los ejemplos más destacados es el Charuto Tobacco Vanille de Paris Corner, que actualmente causa furor en Mercado Libre. Esta fragancia se caracteriza por una combinación intensa de tabaco y vainilla, reforzada por notas de haba tonka y cacao. Se trata de un perfume ideal para climas fríos y ocasiones nocturnas, especialmente en las estaciones de otoño e invierno.

Perfume Paris Corner Charuto Tobacco Vanilla. Foto: Paris Corner Perfumes.

Su pirámide olfativa se compone de:

Notas de salida: hojas de tabaco y especias.

Notas de corazón: vainilla, flor de tabaco, haba tonka y cacao.

Notas de fondo: frutos secos y acordes amaderados.

En cuanto a los acordes principales, predominan el tabaco, lo avainillado, lo dulce y lo atalcado, con matices cálidos, especiados y frutales. Según las publicaciones, el Charuto Tobacco Vanille está disponible bajo modalidad de compra internacional en Mercado Libre, con un precio de $71.859,92 en oferta.

Perfume Paris Corner Charuto Tobacco Vanilla. Foto: Mercado Libre.

No obstante, la fascinación por las fragancias árabes no se detiene allí. Otro de los perfumes que llama la atención es el Niche Emarati Khalid de Lattafa Perfumes, unisex y con un carácter exótico.

Su composición abre con una poderosa mezcla de cuero, ládano y azafrán. Continúa con un corazón de abedul, petróleo de cade y pachulí, y finaliza con un fondo de madera de oud, bálsamo de Tolú, benjuí y cuero, logrando un cierre cálido y sofisticado.

El fenómeno de estas fragancias responde al creciente interés por los perfumes de nicho, que ofrecen combinaciones olfativas intensas, duraderas y con una marcada identidad. A través de estas propuestas, los consumidores encuentran alternativas que se diferencian de los aromas masivos y, al mismo tiempo, transmiten exclusividad a precios competitivos.

Con la expansión del comercio digital y, como consecuencia, las plataformas de e-commerce, los perfumes árabes se consolidan como un segmento en auge, que promete seguir ganando fanáticos en Argentina y en toda la región.