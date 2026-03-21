Cuánto cuestan los perfumes de mujer que son tendencia en 2026. Foto: Gemini IA.

Año tras año, la tendencia de las fragancias va cambiando. Actualmente, el perfume dejó de ser un “accesorio de lujo” para pasar a ser parte de la rutina diaria de las personas, quienes buscan un aroma que sea parte de su identidad, represente su estilo o su estado de ánimo en ese momento.

Tiempo atrás, muchas personas usaban una única fragancia todos los días y siempre volvían a comprar la misma, mientras que ahora podemos ver una variabilidad: van cambiando según la temporada, la ocasión o el momento del día que se use. Así, quien usa un perfume no solo busca oler bien, sino sentirlo como una experiencia sensorial, de emociones y sensaciones en un frasco.

Otra tendencia emergente radica en dejar de lado el uso de la fragancia por género: hoy en día, sobre todo los jóvenes, se animan a usar un aroma por gusto, sin importar para qué género fue pensada. Los límites de lo “masculino” y “femenino” se desdibujan para darle la bienvenida al territorio de fragancias genderless.

Perfumes en tendencia 2026. Foto: Cedida por anunciante

Según los especialistas, el olfato es el más emocional de todos y un potente activador de emociones. Un aroma puede enamorar, cambiar el humor, traer recuerdos o hasta abrir el apetito y, por esto, elegir una fragancia que nos represente no es tarea que se tome a la ligera: habla de la identidad personal y emocional de quien la lleva puesta.

Las notas olfativas que dominarán el 2026

Entonces, ¿cuáles serán los aromas que dominarán este año? Jimena Ghioldi, formadora de fragancias para las marcas de lujo de L´Oréal Groupe, comparte cuáles son las 4 notas olfativas protagonistas de 2026:

“La tendencia para este 2026 en notas tanto femeninas como masculinas, va de la mano de los acordes deliciosos, gourmand sofisticados. El durazno, frambuesa, rosas y vainilla delicada son los acordes que se llevarán toda la atención” comparte Ghioldi. “Nos sumergimos en un nuevo territorio donde se busca un gran desafío: notas de frutas hiperrealistas, que la mente pueda sentirlas cuando las huelas. Aromas simples pero deliciosos”, concluye.

Asimismo, para esta temporada de otoño que está apunto de comenzar, la tendencia mira hacia aquellas fragancias con acordes delicados pero envolventes: miel, tabaco suave, sándalo y pomerosa.

Perfumes en tendencia 2026. Foto: Prensa.

Jimena Ghioldi, además, comparte cómo los consumidores eligen la fragancia, desde su experiencia en las tiendas de perfumería seleccionadas: “Si bien las fragancias no tienen edad ni género, la tendencia en las tiendas nos muestran que el público más jóven opta generalmente por fragancias dulces gourmand, mientras los +40 eligen fragancias florales elegantes”, finaliza.

5 recomendaciones que encarnan las últimas tendencias en perfumería y sus precios

Introduce una lectura más gourmand y sensorial dentro del universo LIBRE, mezclando frambuesa vibrante, cremosidad adictiva y la firma floral fougère característica de la colección.

Libre Berry Crush se abre con la jugosidad de la pulpa de frambuesa, que aporta un toque vibrante y frutal desde el primer momento. En el corazón, un delicado acorde de crema de coco suma cremosidad y suavidad, mientras que en el fondo aparecen dos notas emblemáticas de la línea: la flor de azahar de Marruecos y la lavanda de Francia, que aportan elegancia y carácter a la composición.

Precio: $359.000 x 90 ml

Perfumes en tendencia 2026. Foto: Canal26.com

Floral–frutal jugosa y luminosa, pensada para mujeres con energía, alegría y confianza. Es la primera fragancia de la casa en destacar el Peach Orpur™, un extracto natural de durazno que evoca la sensación adictiva del primer bocado a una fruta fresca.

Precio: $330.000 x 100ml

Perfumes en tendencia 2026. Foto: Canal26.com

En su versión Donna (femenino), la salida se presenta con un aroma intenso y sensual que es amplificado gracias a un acorde de grosella negra, que evoca recuerdos de una noche inolvidable en la capital italiana. Debajo, una nota de ron concentrado aporta una poderosa vibración de feminidad, mientras una dosis extra dulce e intensa de vainilla sirve como nota de base magnética.

Por otro lado, la versión Uomo (masculina), presenta un corazón de vetiver y lavandín que se fusionan de forma concentrada con una mezcla de especias, encapsulando la naturaleza seductora de la fragancia, con una dosis audaz de confianza, inspirada en la eterna, intensa e inolvidable Roma.

Precio: $379.000 x 100ml

Perfumes en tendencia 2026. Foto: Canal26.com

De carácter floral y frutal, presenta una apertura vibrante de frutas jugosas y alegres: un nuevo acorde de mango delicioso se encuentra con el jengibre, mientras que el aceite de bergamota y un bouquet de flores blancas completan esta salida luminosa.

En el corazón, se revela el acorde de agua de coco que aporta un matiz vegetal y cremoso que se funde con el radiante Ylang-Ylang. El absoluto de nardo añade una elegancia clásica y una sensualidad floral, sello distintivo del universo MY WAY.

El acorde de agua de coco se intensifica en el fondo, combinado con la madera de cedro vibrante y la dulzura de la vainilla bourbon de Madagascar, obtenida de manera sustentable. El almizcle blanco completa la composición con un toque limpio y mineral.

Precio: $345.000 x 90ml

Perfumes en tendencia 2026. Foto: Canal26.com

Ralph’s Club New York es una fragancia fougère ambarada afrutada que dura hasta 12 horas, inspirada en la vitalidad de la ciudad de Nueva York y diseñada para aquellos que desean vivir la vida en la cima.

Perfumes en tendencia 2026. Foto: Canal26.com