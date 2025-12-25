Chau a las sombrillas clásicas: cuál es la nueva tendencia para este verano 2026 que deslumbra con su diseño

Este verano 2026 viene recargado de nuevas tendencias. Cuál es la que predomina en las piletas y las playas esta temporada.

Las sombrillas comunes no van más. Foto: Freepik

La temporada de verano 2026 llega con nuevas tendencias y, esta vez, los protagonistas son los patios y jardines. Para hacerle frente a las altas temperaturas, las clásicas sombrillas quedaron en el pasado y dieron paso a un modelo que marca estilo: las sombrillas con flecos y diseños tropicales.

Esta tendencia se adapta tanto a casas con pileta como a quienes se van de vacaciones o a patios rodeados de naturaleza y árboles que necesitan sombra.

Sombrilla con flecos, tendencia verano 2026. Foto: Pinterest.

Con un aire fresco y canchero, las sombrillas con flecos aportan glamour y se convierten en el complemento ideal para disfrutar del verano al aire libre. Además, se pueden conseguir en cualquier plataforma de venta oficial.

Cómo elegir el tipo de sombrilla ideal

A la hora de elegir la sombrilla ideal, hay que tener en cuenta algunos detalles básicos. En principio, hay que tener en cuenta el tamaño: en patios más chicos es ideal comprar modelos de sombrilla más compactos, que aporten sombra sin recargar el ambiente, mientras que en jardines amplios o para zonas de pileta o playa, es mejor comprar sombrillas de mayor tamaño o con brazo lateral, que ofrecen más cobertura y libertad de movimiento.

Sombrilla con flecos, tendencia verano 2026. Foto: Pinterest.

Otro punto importante es el estilo. Las sombrillas con flecos y estampas tropicales se lucen especialmente en espacios rodeados de verde o en casas de verano, ya que refuerzan el clima relajado y natural.

En cambio, en terrazas o patios más modernos es mejor comprar sombrillas con diseños en tonos neutros o con detalles más sutiles, que aportan elegancia sin perder frescura.

Vacaciones de verano 2026: cuáles son los mejores horarios para tomar sol

Con la llegada del verano, miles de turistas comenzarán a visitar la Costa Atlántica bonaerense y disfrutar de sus playas palpitando la nueva temporada, por lo que es de suma importancia cuidar la piel del sol.

Con los primeros días soleados, las playas y balnearios del país comienzan a poblarse de turistas que buscan broncearse. Sin embargo, exponerse sin control puede tener consecuencias sobre la salud de la piel y el organismo. Los especialistas coinciden en que no cualquier hora es buena para tomar sol o pasar el día junto al mar.

Cuál es la mejor hora para tomar sol. Foto: Unsplash

Según los dermatólogos, el horario más seguro para tomar sol es antes de las 11 de la mañana o después de las 16 horas, evitando el rango de mayor radiación ultravioleta (UV) que se concentra entre el mediodía y las cuatro de la tarde. En ese período, los rayos solares inciden de forma más directa, aumentando el riesgo de:

Quemaduras.

Envejecimiento prematuro.

Cáncer de piel.

Además de los efectos a largo plazo, el golpe de calor y la deshidratación son peligros silenciosos durante los días de playa. Por eso, los expertos recomiendan:

Hidratarse constantemente.

Descansar bajo la sombra.

Utilizar protección solar adecuada.

Beneficios de la exposición moderada al sol

Estimula la producción de vitamina D.

Mejora el estado de ánimo.

Favorece el descanso.

Por eso, la clave está en encontrar el equilibrio entre disfrutar y cuidarse. En tal sentido, siguiendo ciertas sugerencias, tomar sol y proteger el cuerpo es posible.