Chau a las sombrillas clásicas: cuál es la nueva tendencia para este verano 2026 que deslumbra con su diseño
Este verano 2026 viene recargado de nuevas tendencias. Cuál es la que predomina en las piletas y las playas esta temporada.
La temporada de verano 2026 llega con nuevas tendencias y, esta vez, los protagonistas son los patios y jardines. Para hacerle frente a las altas temperaturas, las clásicas sombrillas quedaron en el pasado y dieron paso a un modelo que marca estilo: las sombrillas con flecos y diseños tropicales.
Esta tendencia se adapta tanto a casas con pileta como a quienes se van de vacaciones o a patios rodeados de naturaleza y árboles que necesitan sombra.
Con un aire fresco y canchero, las sombrillas con flecos aportan glamour y se convierten en el complemento ideal para disfrutar del verano al aire libre. Además, se pueden conseguir en cualquier plataforma de venta oficial.
Cómo elegir el tipo de sombrilla ideal
A la hora de elegir la sombrilla ideal, hay que tener en cuenta algunos detalles básicos. En principio, hay que tener en cuenta el tamaño: en patios más chicos es ideal comprar modelos de sombrilla más compactos, que aporten sombra sin recargar el ambiente, mientras que en jardines amplios o para zonas de pileta o playa, es mejor comprar sombrillas de mayor tamaño o con brazo lateral, que ofrecen más cobertura y libertad de movimiento.
Otro punto importante es el estilo. Las sombrillas con flecos y estampas tropicales se lucen especialmente en espacios rodeados de verde o en casas de verano, ya que refuerzan el clima relajado y natural.
En cambio, en terrazas o patios más modernos es mejor comprar sombrillas con diseños en tonos neutros o con detalles más sutiles, que aportan elegancia sin perder frescura.
Vacaciones de verano 2026: cuáles son los mejores horarios para tomar sol
Con la llegada del verano, miles de turistas comenzarán a visitar la Costa Atlántica bonaerense y disfrutar de sus playas palpitando la nueva temporada, por lo que es de suma importancia cuidar la piel del sol.
Con los primeros días soleados, las playas y balnearios del país comienzan a poblarse de turistas que buscan broncearse. Sin embargo, exponerse sin control puede tener consecuencias sobre la salud de la piel y el organismo. Los especialistas coinciden en que no cualquier hora es buena para tomar sol o pasar el día junto al mar.
Según los dermatólogos, el horario más seguro para tomar sol es antes de las 11 de la mañana o después de las 16 horas, evitando el rango de mayor radiación ultravioleta (UV) que se concentra entre el mediodía y las cuatro de la tarde. En ese período, los rayos solares inciden de forma más directa, aumentando el riesgo de:
- Quemaduras.
- Envejecimiento prematuro.
- Cáncer de piel.
Además de los efectos a largo plazo, el golpe de calor y la deshidratación son peligros silenciosos durante los días de playa. Por eso, los expertos recomiendan:
- Hidratarse constantemente.
- Descansar bajo la sombra.
- Utilizar protección solar adecuada.
Beneficios de la exposición moderada al sol
- Estimula la producción de vitamina D.
- Mejora el estado de ánimo.
- Favorece el descanso.
Por eso, la clave está en encontrar el equilibrio entre disfrutar y cuidarse. En tal sentido, siguiendo ciertas sugerencias, tomar sol y proteger el cuerpo es posible.