Vacaciones de verano 2026: cuánto sale alquilar en Mar del Plata una casa o un hotel

Con la temporada de verano 2026 a la vuelta de la esquina, muchas familias ya empiezan a planificar sus vacaciones. ¿Cuáles son los precios para disfrutar de La Feliz?

Vacaciones en Mar del Plata. Foto: Instagram @mar_del_plata.com.ar

En la nueva temporada de vacaciones de verano, alquilar una casa o departamento en Mar del Plata durante enero puede costar desde 400 mil pesos hasta 9 mil dólares, según la ubicación y las comodidades.

Cuáles son los precios para vacacionar en Mar del Plata

Para una familia tipo —un matrimonio con dos hijos—, una semana en Mar del Plata durante la primera quincena de enero puede costar cerca de un millón de pesos en los hoteles más económicos.

En el otro extremo, una estadía de siete días en un hotel cinco estrellas ronda entre 5 y 7 millones de pesos, según las comodidades de la habitación.

Vacaciones 2026 en Mar del Plata. Foto: NA

En cuanto a los alquileres temporarios, a través de aplicaciones o inmobiliarias, se pueden conseguir casas o departamentos para cuatro personas desde poco más de 400 mil pesos.

Sin embargo, también existe la opción premium: un departamento de lujo, con todas las comodidades, puede costar entre 5 mil y 14 mil dólares por semana.

Vacaciones de verano 2026: cuánto sale el alquiler de carpa o sombrilla en la Costa Atlántica esta temporada

Gran parte de los balnearios ya lanzaron algunos precios de preventa y advierten que los precios varían a medida que se acerca el verano. La recomendación es alquilar con tiempo para congelar el valor y luego terminar de pagar al ingresar.

Mar del Plata:

En Mar del Plata, en el balneario Saint Michel de La Perla, la carpa tiene un valor de $735.000 por una semana en enero e incluye: 5 sillas, mesa, perchero, cambiador, cofre, pileta, baños y vestuarios con agua caliente, lockers, canchas y juegos para niños. Además, incluye silla anfibia para mar y pileta.

En el Horizonte Club de Playa las carpas cuestan $850.000 por una semana e incluye cochera móvil y todos los servicios del complejo, y $150.000 por día. El balneario ofrece actividades, pileta, restaurante, vestuarios y wifi.

Mar del Plata. Foto: NA

Villa Gesell:

En el reconocido balneario Ciento25, la carpa sale $300.000 una semana en enero y $55.000 por día para 4 adultos y 2 niños. En febrero, el precio es de $210.000 una semana y $50.000 un día. La carpa ofrece wifi, bar de playa, restaurante y se puede ir con mascotas. Además, tienen sillas anfibias para que los turistas puedan disfrutar del mar.

Ostende, partido de Pinamar:

El complejo Hipocampo Playa, ubicado en el partido de Pinamar, ofrece carpas a $450.000 por una semana y $700.000 durante 15 días. La sombrilla tiene un valor de $385.000 por una semana y $600.000 por 15 días. El balneario tiene restaurante, bar en carpas, vestuarios con agua caliente, actividades, wifi y duchas.

Pinamar, Costa Atlántica. Foto: X @danielscioli

Santa Teresita:

El balneario Entre Médanos Club de Mar ofrece la Carpa Las Dunas a $683.000 por una semana en enero e incluye servicio de playa y actividades, estacionamiento cubierto, wifi, vestuarios con duchas, mesa, sillas, dos reposeras y es para 6 personas. En Las Pérgolas, las carpas salen $618.000 una semana.

Necochea:

Una semana de sombrilla en el balneario Tres Arroyos sale $210.000 más $90.000 de estacionamiento. La carpa cuesta $250.000 la semana más $90.000 de estacionamiento, y tiene servicio de carpero, baño, vestuarios con duchas con agua caliente, bar de playa y espacio para dejar los objetos personales.

El balneario Poseidón, en el centro de Necochea, las carpas salen $70.000 por día y $390.000 la semana en efectivo, y son para 6 personas. El lugar cuenta con pileta, gastronomía, escuela de surf y kayak, estacionamiento y actividades.