La RAE aclaró cuál es el plural correcto de “pan dulce”: ¿panes dulces, pan dulces o pandulces?

La máxima autoridad de la lengua española terminó con el debate estacional y detalló las formas válidas para referirse a este clásico de la mesa navideña, aclarando tanto su escritura como la formación del plural.

La RAE aclaró cuál es el plural correcto de “pan dulce”. Foto: Freepik

Durante el mes de diciembre, surge una de las dudas gramaticales más recurrentes en las mesas navideñas con respecto al pan dulce: ¿cuál es la forma adecuada de referirse a varios ejemplares de este alimento? Aunque es común ver errores en publicidad y redes sociales, la Real Academia Española (RAE) estableció pautas precisas para resolver esta confusión del plural.

La RAE aclaró cuál es el plural correcto de “pan dulce”. Foto: Unsplash.

El plural de pan dulce depende de su escritura, según la RAE

La normativa indica que la forma de pluralizar este término depende estrictamente de cómo se elija escribirlo en singular:

Si se escribe en dos palabras (“pan dulce”): esta es la opción más difundida, sobre todo en regiones como Argentina. Al tratarse de un sustantivo acompañado por un adjetivo, ambos términos deben concordar. Por lo tanto, el plural correcto es panes dulces.

Si se escribe en una sola palabra (“pandulce”): aunque su uso es menos frecuente y se documenta solo de manera ocasional, esta grafía es aceptada. En este caso, al funcionar como una palabra única, su plural es pandulces.

El plural de pan dulce. Foto: RAE.

Lo que se debe evitar

Es importante notar que expresiones como “pan dulces” (donde solo cambia el adjetivo) o utilizar “pan dulce” como una forma invariable para el plural, son incorrectas desde el punto de vista gramatical. La regla de oro es que el sustantivo principal (“pan”) siempre debe reflejar el número plural.

En resumen, si bien ambas variantes son válidas, la recomendación principal para el uso cotidiano es optar por panes dulces, por ser la forma más arraigada y natural en el habla hispana. Si decides utilizar la variante compacta, pandulces es tu alternativa legal.

La RAE aclaró cuál es el plural correcto de “pan dulce”. Foto: Unsplash.

Lo fundamental es recordar que nunca se debe dejar el sustantivo en singular cuando hablamos de varias unidades. Así que, en tu próxima visita a la panadería, lo ideal es pedir, sin miedo a equivocarse, unos buenos panes dulces.