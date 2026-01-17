La palabra “jijear” nació en la cultura digital argentina. Foto: Unsplash.

A mitad de 2025, la Real Academia Española (RAE) sorprendió a los hablantes hispanos tras aceptar e incluir oficialmente la palabra “jijear” en su diccionario, un término muy popular en Argentina, que nació en las redes sociales.

Después extenso y largo debate sobre su legitimidad y origen, la RAE reconoció que este verbo refleja un fenómeno cultural específico del país sudamericano.

“ La palabra “jijear” nació en la cultura digital argentina, especialmente, en chats de WhatsApp o memes de Instagram y X (ex Twitter).

La palabra es usada describir la acción de reírse de manera contagiosa, similar a un “jajaja” prolongado. Si bien el término parecía una invención juvenil, el uso constante le otorgó legitimidad para ser considerado por el organismo español.

Según lingüistas especializados en el español rioplatense, “jijear” combina elementos fonéticos del idioma con un matiz cultural muy específico: la risa como manera de comunicación emocional, que refleja espontaneidad y sociabilidad.

¿En qué momentos de usa la palabra “jijear”?

En la práctica, “jijearse” usa para describir una risa ligera, inesperada o contagiosa. Por ejemplo, alguien puede decir: “No pude evitar jijearme cuando vi el video del gato bailando”, reflejando una reacción humorística.

“ Su versatilidad lo hace común tanto en conversaciones informales como en mensajes digitales.

Además, se popularizó en redes sociales, memes y contenido audiovisual, donde la espontaneidad de la risa se convierte en un recurso comunicativo. Muchos usuarios argentinos lo emplean como verbo para describir reacciones divertidas.

Justamente, en plataformas como X (ex Twitter), se convirtió en una señal de desborde emocional, empleada para referirse a esas risas incontrolables, escandalosas o compartidas en contextos de diversión desenfadada.

Expresiones como “me la pasé jijendo toda la noche” o “nos pusimos a jijear” forman parte ya de un común acervo alimentado por memes, desafíos virales y bromas colectivas, elementos determinantes en la consolidación de nuevas expresiones.

De esta manera, frente a un comentario gracioso o a una situación hilarante dentro de una conversación entre amigos, el término aparece para describir esa reacción espontánea que no se reprime ni se esconde.