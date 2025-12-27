La RAE despejó las dudas: la palabra que todos separan y que debería escribirse junta

La máxima autoridad lingüística de España tiene como objetivo preservar la unidad del idioma y resolver inquietudes sobre el léxico, la gramática y ortografía. Por esta razón, reveló una incertidumbre para muchas personas.

Diariamente, la Real Academia Española (RAE) suele aclarar dudas y corregir errores ortográficos que se popularizan en el uso cotidiano.

La RAE, fundada en Madrid, tiene como objetivo preservar la unidad del idioma y resolver inquietudes sobre el léxico, la gramática y ortografía.

En este contexto, uno de los fallos más habituales es escribir “al rededor”, separado. Sin embargo, la forma correcta es “alrededor”, todo junto.

Si bien puede parecer lógico descomponerlo como la suma de “al”+“rededor”, la RAE explicó que “alrededor” es un adverbio de lugar y tiempo, y debe escribirse siempre en una sola palabra.

Esta palabra se usa para indicar cercanía, distribución o proximidad en torno a un punto físico o temporal. A continuación, algunos ejemplos:

“Asistieron al acto alrededor de trescientas personas”

“Hay muchas flores hermosas alrededor del lago”.

“La policía encontró varias pistas alrededor de la escena del crimen”.

“Llegaremos alrededor de las seis de la tarde”.

“Los niños jugaban alrededor del árbol”.

De esta manera, la forma separada (al rededor) no solo es incorrecta según la norma, sino que ni siquiera figura en el diccionario. Por ello, se considera un error ortográfico sin excepciones.

La RAE dio consejos para escribir en las redes sociales. Foto: Pixabay.

