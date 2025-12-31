“Año Nuevo” o “año nuevo”: la RAE explicó en qué contexto debe usarse cada expresión festiva

La Real Academia Española indicó que no se trata de una cuestión arbitraria, sino de sentido. Por ende, la forma correcta varía de acuerdo con aquello a lo que se haga referencia. Conocé la explicación dentro de la nota.

"Año Nuevo" o "año nuevo", la RAE despejó cualquier tipo de duda. Foto: X/Grok.

Algunos minutos después del brindis familiar, muchas personas suelen enviarles mensajes de texto a sus seres queridos por el inicio de una nueva etapa. En este contexto, hay una expresión que causa el siguiente interrogante: ¿se escribe con mayúsculas o minúsculas?

Como no podía ser de otra manera, la Real Academia Española (RAE) despejó cualquier tipo de duda y explicó que no se trata de una cuestión arbitraria, sino de contexto y sentido.

Según la institución, la forma correcta varía de acuerdo con aquello a lo que se haga referencia. “Año Nuevo”, con mayúscula inicial en ambas palabras, se usa cuando se habla específicamente del 1 de enero, es decir, del día festivo y la celebración.

Ejemplos

“ Hoy es Año Nuevo y celebramos en familia ”.

“El día de Año Nuevo suele estar lleno de tradiciones”.

“año nuevo”, en minúsculas, se utiliza cuando la expresión alude al año que comienza. Foto: X/Grok.

En cambio, “año nuevo”, en minúsculas, se utiliza cuando la expresión alude al año que comienza, sin referencia directa a la festividad.

Ejemplos

“ Espero que este año nuevo venga con buenas noticias ”.

“El año nuevo siempre trae desafíos y oportunidades”.

Teniendo en cuenta esta diferencia, es posible redactar un saludo que respete las normas ortográficas y sea preciso en su significado. Por ejemplo: “¡Feliz día de Año Nuevo y próspero año nuevo!”.

De esta manera, se distingue la celebración entre el 1 de enero y los buenos deseos para el resto del año.

¿Cómo se escribe “Feliz Año Nuevo”?

Si el saludo apunta al día festivo, lo adecuado es: Feliz Año Nuevo, con mayúsculas en “Año Nuevo”. Foto: Unsplash.

Al igual que “Año Nuevo”, la forma correcta depende nuevamente del contexto:

Si el saludo apunta al día festivo , lo adecuado es: Feliz Año Nuevo , con mayúsculas en “Año Nuevo”, por tratarse del nombre de la celebración.

Si el texto hace referencia al año que comienza en general, corresponde escribir: Feliz año nuevo, con minúsculas (salvo la inicial por comenzar la oración).

Ejemplos