Desde “streaming” a “crudivorismo”: las nuevas palabras que la RAE agregó al diccionario y cuáles son sus significados

Algunos de los nuevos términos incluidos por la Real Academia Española son muy utilizados en la vida cotidiana y abarcan el mundo de la ciencia, la sanidad y la tecnología; como “milenial” y “hashtag”.

Diccionario. Foto: Unsplash

La Real Academia Española (RAE) dio a conocer una nueva versión electrónica del Diccionario de la lengua española (DLE). Esta actualización con nuevas palabras sirve de adelanto al trabajo que culminará en la 24.ª edición del diccionario, prevista para 2026.

Algunos de los nuevos términos incluidos son muy utilizados en la vida cotidiana y abarcan el mundo de la ciencia, la sanidad y la tecnología; como streaming, milenial y hashtag.

Fundada en 1713 en Madrid, la RAE tiene la misión de preservar la unidad del idioma español Foto: Wikipedia

Las nuevas palabras que se agregan al diccionario y su significado

Términos modernos y de uso cotidiano

La web oficial de la RAE indicó que esta versión “incorpora al diccionario académico distintos términos llegados desde el ámbito de las comunicaciones digitales”.

Además, explicó que “se añaden como extranjerismos crudos, es decir, manteniendo la grafía de la lengua de la que proceden”.

Loguearse (verbo): acceder mediante identificación y contraseña a una computadora, a un sitio web o a un programa, red o sistema informáticos.

Gif (extranjerismo): formato estándar para almacenar imágenes animadas, muy usado en internet.

Hashtag (extranjerismo): etiqueta de redes sociales.

Mailing (extranjerismo): envío generalizado de información, propaganda o publicidad a través del correo.

Streaming (extranjerismo): transferencia continua de datos a través de internet que permite a un usuario acceder a transmisiones audiovisuales en directo o en diferido.

Milenial: persona nacida en el período aproximado de las dos últimas décadas del siglo XX.

Términos científicos y técnicos

“Un año más, un importante número de novedades incorporadas al diccionario pertenecen al campo de las ciencias”, explicó la RAE. Entre ellas se encuentran:

Gravitón : partícula cuántica hipotética que se considera transmisora de la interacción gravitacional.

Termoquímico : perteneciente o relativo a la termoquímica.

Cuperosis : enfermedad de la piel.

Narcoléptico : perteneciente, relativo o que padece narcolepsia.

Ovulatorio : relacionado con la ovulación.

Engelamiento / engelante: términos del ámbito meteorológico que tienen que ver con la dormación de una capa de hielo sobre objetos sólidos.

Términos sociales, culturales y coloquiales

Crudivorismo : dieta basada en alimentos crudos.

Microteatro : formato teatral en que las obras tienen una duración breve y se representan en espacios pequeños ante un número reducido de espectadores.

Turismofobia : fobia al turismo masificado, a causa de su impacto negativo en el medio ambiente y en la calidad de vida de la población local.

Marcianada: dicho o hecho extravagante o disparatado.

Nuevas expresiones y formas complejas

El DLE suma también aquellas expresiones y formas compuestas por más de una palabra.

Alfombra mágica : alfombra capaz de volar y de transportar personas con gran rapidez.

Foto de familia : fotografía en la que posa ordenadamente un grupo de personas relacionadas entre sí.

Juguete roto : persona que, tras haber alcanzado la fama, pierde su popularidad y queda profesional y socialmente relegada.

Meter o poner la directa: lanzarse a hacer algo con decisión o rapidez.

Otras palabras y definiciones que se agregan al diccionario

Eco : acortamiento para denominar coloquialmente a una ecografía.

Nueva acepción (significado) para la palabra brutal : le da un significado de “magnífico” o “maravilloso”.

Nueva acepción para chapar : le da el sentido de “cerrar un establecimiento”.

Nueva acepción para cubetera : en Bolivia, Chile y Cuba se refiere al recipiente con hielo para mantener frías las botellas mientras se consume la bebida.

Otra acepción para morro: usado coloquialmente en El Salvador y México para nombrar a un niño o muchacho.

Cabe señalar que las novedades ya se encuentran disponibles en la página web dle.rae.es.