Pan dulce relleno de pistacho: cuánto sale esta delicia en Los Pinos, la panadería donde compraba Maradona

Un lugar que se destaca por su excelencia y, además, por su gran historia, con recetas artesanales que se mantienen intactas desde hace décadas y conquistan a generaciones enteras.

Pan dulce Dubai de Los Pinos. Foto: Prensa.

La panadería Los Pinos también se sumó al furor de los pan dulces rellenos y lanzó su versión con pistacho, pensada para los que buscan algo distinto y bien sabroso. Y aunque la calidad habla por sí sola, hay un detalle que suma: este clásico fue durante años uno de los preferidos de Maradona.

El pan dulce de Los Pinos, la panadería de Hurlingham elegida por el astro del fútbol, se destaca por su excelencia y, además, por su gran historia, con recetas artesanales que se mantienen intactas desde hace décadas y conquistan a generaciones enteras.

Maradona en panaderia Los Pinos. Foto: Instagram @lospinoshurlingham

Cuánto cuesta el pan dulce relleno de pistacho en Los Pinos

Aunque el elegido por Maradona fue el Stollen, la panadería decidió ir más allá y sumarse al boom del pistacho. Pero no es algo nuevo para ellos: ya lo ofrecían en 2024, cuando se convirtió en un verdadero furor.

Pan dulce relleno de Los Pinos. Foto: Instagram @lospinoshurlingham

Entre las opciones rellenas, se destacan tres propuestas bien tentadoras:

Pan dulce Dubai (1 kg – $44.000): masa con frutos secos, pistacho tostado, un corazón de ganache de chocolate amargo y una cobertura de pistacho Dubai.

Pan dulce de pistacho (1 kg – $42.000): masa con frutos secos, chocolate blanco, mandarina y un relleno generoso de pasta de pistacho.

Pan dulce de Nutella (1 kg – $38.000): masa con frutos secos, chocolate blanco y un relleno clásico de Nutella.

Pan dulce relleno de Los Pinos. Foto: Instagram @lospinoshurlingham

La historia de Los Pinos, la panadería elegida por Maradona

Un día Ariel, uno de los dueños de Los Pinos, se encontró en la peluquería del barrio con el mismísimo Maradona. Entonces, le llevó una variedad de productos para que pruebe y uno de ellos era el famoso pan dulce Stollen.

Unos días después, Rocío Oliva, ex novia de Diego, se comunicó con Ariel y le contó que a Diego le había encantado el Stollen y le preguntó si era posible acercarle más. Así fue como empezó la historia. Cada vez que podía, Diego encargaba su Stollen para las fiestas.

Pan dulce stollen, el elegido por Maradona. Foto: Instagram @lospinoshurlingham

Cuánto cuesta el pan dulce de Los Pinos, el favorito de Maradona

El stollen es un pan dulce de estilo alemán, con frutos secos y frutas abrillantadas, y tiene un valor de $32.000. Pero en Los Pinos también ofrecen otras variedades, como pan dulce con corazón de pastelera o con corazón de dulce de leche bañado en turrón.

Además, con el tiempo se fueron renovando y hoy suman opciones rellenas de pistacho y de Nutella.

Pan dulce de Los Pinos. Foto: Instagram @lospinoshurlingham

Dónde queda la panadería Los Pinos

Los Pinos cuenta con varias sucursales que abren todos los días, de lunes a lunes, de 7:00 a 20:30:

Arturo Jauretche 947, Hurlingham.

Jorge Newbery 1374, Hurlingham.

Boulevard San Martin 3074, Ciudad Jardín.

Pan dulce Dubai de Los Pinos. Foto: Prensa.

Con una historia que combina tradición, recetas artesanales y figuras inolvidables, Los Pinos se mantiene como una de las panaderías más queridas de la zona.