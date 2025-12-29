Año Nuevo en Buenos Aires: hoteles 5 estrellas para despedir 2025 a mitad de precio que en el Alvear

Con sushi, platos mexicanos y especialidades italianas en sus propuestas. Opciones para los más chicos, veganas y sin TACC. También show y baile. Todo en un ambiente de lujo.

Brindis de fin de año. Foto: revista Weekend

Si alguno se quedó sorprendido por el monto que hay que erogar para despedir al 2025 a todo lujo en el Alvear Palace Hotel, es bueno saber que hay otros hoteles cinco estrellas de la ciudad que prepararon un servicio acorde a su categoría pero cuyo precio se adaptó a la realidad y sale la mitad o menos que en el tradicional alojamiento de la Recoleta.

Renovando año a año el menú y las actividades de entretenimiento, siempre intentan tentar a los habitués y además conquistar la curiosidad de otros comensales. Un repaso por la oferta de tres de ellos.

Estilo italiano en el Sheraton

El restaurante Buono Italian Kitchen del Sheraton Buenos Aires Hotel and Covention Center vuelve a ser protagonista de un fin de año festivo que combina espíritu italiano, productos de estación y preparaciones pensadas para compartir en familia o con amigos. Para el 31 de diciembre el restaurante presenta una experiencia en formato buffet.

Fin de año en el restaurante Buono de Sheraton Buenos Aires. Foto: Sheraton Buenos Aires

La celebración inicia con una amplia mesa de fiambres, quesos artesanales y especialidades frías que sintetizan su identidad mediterránea. Porchetta, bresaola, jamón crudo serrano, mortadela con nueces y quesos Tomme, gorgonzola, camembert, ahumado y burrata conviven con opciones clásicas como vitello tonnato, lengua a la criolla y matambre casero, además de propuestas de mar. La frescura llega de la mano de ensaladas que completan la apertura del menú: una Caesar con camarones, la tradicional panzanella y un mix de hojas verdes con tomates cherry, huevo mollet y vegetales de estación.

En Nochevieja apostarán por sabores más intensos y festivos, pensados para despedir el año con entusiasmo: bife de chorizo madurado con ciambotta de vegetales y crema de portobellos; salmón rosado con frittata de hongos, cremoso de boniato y toque de algas; una saltimbocca de pollo rellena con provoleta de cabra, tomates y albahaca; lasaña de berenjena y ricota; y penne rigate con salsa mediterránea. Platos concebidos para una noche más vibrante, donde conviven sabores profundos y presentaciones de espíritu celebratorio.

Fin de año en el restaurante Buono de Sheraton Buenos Aires. Foto: Sheraton Buenos Aires

La mesa de postres funcionará como un recorrido por sabores de verano y texturas cremosas. Habrá combinaciones de coco, mango y maracuyá; cremosos de chocolate belga y mascarpone. Al cierre, un clásico infaltable: el plato festivo con pan dulce, turrón tipo español, Mantecol, peladillas, frutos secos y cerezas frescas. Además, café y paletas de helado Lucciano’s para una nota final lúdica y ligera.

Los niños de 6 a 12 años tendrán un menú emplatado: burger con cheddar y papas fritas, ravioles de ricota a la crema di Reggio o milanesa de peceto con puré de papas. También se ofrecen alternativas vegetarianas y sin TACC, disponibles con aviso previo. Las celebraciones incluyen copa de bienvenida, vinos y espumante de Rutini Wines, una cuidada selección de bebidas sin alcohol y estacionamiento, para disfrutar de la experiencia con total comodidad.

Fin de año en el restaurante Buono de Sheraton Buenos Aires. Foto: Sheraton Buenos Aires

El valor por persona es de $ 310.000 y el menú infantil abona el 50 % del cubierto. Para información adicional y reservas: BUESC-Outlets@marriott.com| WhatsApp +54 9 11 3016-8460.

Especialidades mexicanas y japonesas en el Hilton

El chef ejecutivo de Hilton Buenos Aires, Emiliano Sabino, preparó una Cena de Año Nuevo para disfrutar en el clásico hotel de Puerto Madero, acompañada por música en vivo desde las 21. Comenzará con un bandejeo de especialidades que anticipa la fiesta: burrata suave y fresca, cubanitos tentadores, churros crujientes y salmón rosado sobre blinis. Pequeños guiños culinarios que marcan el inicio de una experiencia pensada para disfrutar sin prisa.

Fiestas en Hilton Buenos Aires. Foto: Hilton

Estaciones de Ensaladas & Deli, un espacio vibrante donde conviven pretzalej de pastrón con pepinos y mostaza, tortilla de papa y espinaca, zanahorias asadas, queso brie con frutas confitadas y clásicos como la Caesar. Hummus, berenjenas ahumadas, burrata con rúcula y mini vegetales orgánicos completan un universo fresco, colorido y lleno de texturas. La Estación Porteña rinde homenaje a los sabores más queridos: mini matambre, escabeches, lengua a la vinagreta, vitel toné, fosforitos y una irresistible ensalada rusa acompañada de torta frita, que despierta recuerdos y sonrisas.

Estación de Tacos al Pastor, con un trompo de carne recién cortada, tortillas calientes, pico de gallo, lechuga, cebollita y una variedad de salsas que permiten jugar, combinar y crear sabores propios. Para los amantes del mar, la Estación de Sushi & Seafood ofrece temakis y niguiris preparados al momento, junto con una selección de frutos de mar que aporta frescura y elegancia a la celebración. La Estación de Chips suma un guiño lúdico: batatas, papas, takis, aceitunas y lupines acompañados por salsas que van desde la barbacoa hasta combinaciones de hierbas, queso, mostaza y miel. Un espacio ideal para compartir y picar entre brindis.

Cocina gourmet del Hotel Hilton Foto: Hotel Hilton Buenos Aires

En La Focaccería, las masas aromáticas se lucen con opciones como papa y cebolla morada, tomate cherry y aceitunas, o romero y sal: sencillas, perfumadas y perfectas para acompañar los platos de la noche. Mientras que Galetto Garage presenta pollo bebé marinado, jugoso y dorado, junto con salsas clásicas -chimichurri, alioli, tártara, barbacoa, pico de gallo- y una fresca ensalada coleslaw.

Para cerrar, una gran mesa de dulces reúne tentaciones para todos los gustos, y una estación de tiramisú al momento aporta la cuota justa de teatralidad y celebración. Un recorrido gastronómico creado para explorar, sorprenderse, brindar y comenzar el Año Nuevo celebrando sabores, encuentros y momentos inolvidables. Habrá DJ en vivo y pista de baile hasta las 3 de la mañana.

Precio por adulto, $ 520.000 y menores $ 385.000. Reservas: elfaro@hilton.com o por Wattsapp al 112662-19045. Dirección: Avenida Macacha Güemes 351, CABA.

Sushi, menú de pasos y baile en el InterContinental

Propone celebrar el Fin de Año con experiencias únicas, propuestas gastronómicas especiales y shows en vivo, diseñadas para compartir en familia y con amigos, y recibir el 2026 con estilo y emoción. Con la impronta del chef ejecutivo Pablo Tarrío del InterContinental, el hotel se convierte en el escenario ideal para vivir las fiestas en un entorno elegante y alegre. Una invitación a transformar cada encuentro en un momento memorable. Con una propuesta diseñada para reconectar, brindar y crear experiencias que dejan huella en pleno corazón de Montserrat.

Fin de año en el InterContinental Buenos Aires. Foto: Intercontinental

Para esta fecha programaron sushi en vivo, cena de tres pasos y fiesta. La celebración comenzará a las 20.30 en los encantadores jardines del hotel que tienen el primer viñedo urbano, con recepción de sushi preparado en el momento, acompañado por espumante y bebidas sin alcohol, mientras se disfruta de un show musical de primer nivel.

La experiencia continúa en el Gran Foyer, donde se podrá elegir en el buffet de mariscos y ahumados, quesos regionales, fiambres pampeanos y ensaladas, junto a una barra de bebidas. Luego se trasladan al Gran Salón Montserrat, que abrirá sus puertas para disfrutar de una cena de tres pasos, vinos y espumante de Trapiche, y una espectacular mesa dulce.

Fin de año en el InterContinental Buenos Aires. Foto: Intercontinental

La fiesta se extenderá durante toda la noche con DJ, cotillón y un show para recibir al 2026. Valores adultos: $ 450.000 (IVA incluido), menores de 5 a 12 años: $ 225.000 (IVA incluido). Las reservas deben hacerse a los Tel.: 4340-7201 / 4340-7100, por WhatsApp al 11 4031-6032 o por email a eventos.ayb@ihg.com. Dirección: Moreno 809, CABA.