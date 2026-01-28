Un hotel sanjuanino cerró temporalmente. Foto: Del Bono Park

Si bien los empresarios hoteleros esperan todo el año la llegada del verano para que sus inmuebles se llenen de turistas, algunos hoteles vieron su ocupación muy disminuida durante esta temporada. Ese fue el caso de Del Bono Park, de San Juan, que anunció el cierre de sus instalaciones por dos semanas como consecuencia de la baja demanda.

Desde la empresa argumentaron que esto se debe a que van a hacer tareas de mantenimiento y que, por una cuestión estratégica, concentrarán su operación en otra sede. Sin embargo, esto es algo que llamó la atención dado que se produce en el momento en que más turistas se esperaban.

Del Bono Park. Foto: Booking

Al contrario de las proyecciones de los empresarios hoteleros, la ocupación hotelera de Del Bono Park ronda apenas un 20%. De este modo, la medida respondió principalmente a la baja cantidad de pasajeros y a la necesidad de realizar obras: “Cuando analizamos las reservas de nuestros dos hoteles, no llegábamos a llenar ni el 50 por ciento de uno solo”, explicó el gerente Raúl Varese al medio Tiempo de San Juan.

"Preferimos trabajar con un solo edificio al 50 por ciento antes que tener dos casi vacíos“, remarcó y detalló que el grupo dueño decidió concentrar toda la operación en el Del Bono Central.

Qué pasó con los 150 trabajadores del hotel sanjuanino que cerró temporalmente

La medida del hotel en San Juan impactó directamente en el personal del lugar. Según detalló el gerente, cerca del 20 por ciento de los trabajadores salió de vacaciones durante ese período, mientras que el resto fue reubicado en otras áreas dentro de otros complejos o en tareas de limpieza y mantenimiento del lugar mientras se realizaban las remodelaciones.

Esto también trajo el cierre del restaurante Del Moño Rojo Grill, ubicado en el casino, y La Cava, donde se sirven los desayunos.