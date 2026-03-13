Hotel Canfranc Estación. Foto: Barcelo.com | Mejorada con IA para Canal26.com.

Durante décadas, la Estación Internacional de Canfranc fue un símbolo del esplendor ferroviario europeo perdido. Ubicada en los Pirineos aragoneses, esta monumental infraestructura permaneció abandonada durante más de 40 años tras el cierre de la conexión internacional en 1970. Hoy, el histórico edificio renació como un hotel cinco estrellas que combina patrimonio, arquitectura y diseño contemporáneo.

La monumental estación, inaugurada en 1928, fue una de las obras ferroviarias más ambiciosas de Europa en el siglo XX. Con 241 metros de longitud, más de 300 ventanas y una estructura monumental diseñada por el ingeniero español Fernando Ramírez de Dampierre, el complejo fue concebido como un gran punto de conexión entre España y Francia.

Hotel Canfranc Estación. Foto: Barcelo.com.

En su época de esplendor, Canfranc era mucho más que una estación: funcionaba como un gran centro logístico que incluía servicios aduaneros, sanitarios y hoteleros. Miles de pasajeros cruzaban cada año los Pirineos a través de sus andenes, lo que convirtió al lugar en una de las infraestructuras ferroviarias más importantes del continente.

Un lugar clave durante la Segunda Guerra Mundial

La estación también tuvo un papel estratégico durante la Segunda Guerra Mundial. Su ubicación fronteriza la convirtió en un escenario de espionaje internacional, tráfico de oro nazi y rutas clandestinas utilizadas por refugiados que intentaban escapar del conflicto europeo.

Estación Internacional de Canfranc (1928). Foto: Facebook / Francisco de las Heras.

Sin embargo, el destino de la estación cambió drásticamente en 1970, cuando un accidente ferroviario del lado francés destruyó un puente y provocó la suspensión de la conexión internacional. Desde entonces, el gigantesco edificio quedó en desuso.

Durante más de 40 años, la estación fue una postal melancólica del pasado ferroviario europeo: una joya arquitectónica sin función que lentamente se deterioraba.

El ambicioso proyecto que la rescató del abandono

El rescate comenzó en 2013, cuando el Gobierno de Aragón adquirió el edificio con el objetivo de recuperar este patrimonio histórico. La restauración fue compleja y requirió una cuidadosa intervención para conservar los elementos originales de la estructura.

La marquesina metálica, la fachada neoclásica y parte del diseño interior fueron preservados, mientras que el estudio de arquitectura Ilmiodesign incorporó materiales nobles como mármol, terciopelo, madera y latón para reinterpretar el estilo histórico con una estética contemporánea.

Hotel Canfranc Estación. Foto: Barcelo.com.

El resultado fue el hotel Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel, inaugurado en enero de 2023 y gestionado por el Barceló Hotel Group. El establecimiento cuenta con 104 habitaciones, cuatro suites de lujo, spa con piscina climatizada, gimnasio, biblioteca y elegantes salones de lectura inspirados en el estilo art déco.

Vagones históricos convertidos en restaurantes

Uno de los rasgos más llamativos del hotel es su propuesta gastronómica, que mantiene viva la identidad ferroviaria del lugar. Algunos de sus restaurantes funcionan en antiguos vagones restaurados que evocan el glamour de los grandes trenes europeos.

Entre ellos se destaca el restaurante Canfranc Express, que cuenta con una estrella Michelin y está dirigido por los chefs Eduardo Salanova y Ana Acín. Su menú degustación rinde homenaje al mítico Orient Express, uno de los trenes más emblemáticos de la historia.

¿Cuánto cuesta hospedarse en la antigua estación?

Alojarse en este hotel cinco estrellas implica una experiencia que combina historia y confort moderno. Las habitaciones Deluxe parten desde unos 269 dólares por noche sin desayuno, mientras que las Deluxe Superior rondan los 296 dólares.

Hotel Canfranc Estación. Foto: Barcelo.com.

Las Junior Suite, pensadas para quienes buscan mayor amplitud y exclusividad, comienzan en torno a los 323 dólares por noche. Para familias o grupos, el hotel ofrece suites conectadas con capacidad para cuatro personas, con precios que pueden superar los 590 dólares.

Las tarifas pueden variar según la temporada, pero posicionan al hotel como uno de los alojamientos de lujo más exclusivos del turismo de montaña en España.

Además, la transformación de la estación en hotel recibió elogios de medios internacionales como The New York Times, Financial Times y National Geographic, que destacaron el proyecto como un ejemplo de recuperación patrimonial y reutilización arquitectónica.

Hotel Canfranc Estación. Foto: Barcelo.com.

Hoy, la antigua estación de Canfranc volvió a convertirse en un punto de encuentro entre historia, turismo y arquitectura. Donde antes llegaban trenes internacionales, ahora llegan viajeros de todo el mundo atraídos por la posibilidad de dormir en una de las estaciones ferroviarias más fascinantes de Europa.