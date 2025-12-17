¿La comida de Año Nuevo más cara de Buenos Aires?: cuánto sale y qué incluye el menú del Hotel Alvear para el 31

Una tradicional esquina porteña tendrá cena show con un nutrido buffet, platos calientes, mesa dulce y baile para arrancar el 2026, por un valor de varias cifras tanto para adultos como para niños.

Fiestas de fin de año en Alvear Palace Hotel Foto: Instagram @alvearpalace

¿Quién no soñó con despedir el año en un hotel cinco estrellas, en un ambiente suntuoso, brindar con champagne y bailar con una orquesta en vivo? Lo vemos en todas las películas cuando muestran la temporada de las fiestas y siembran las ganas de vivirlo, aunque sea una vez. En Buenos Aires tenemos varios alojamientos de esta categoría y en todos se incluye la propuesta de pasar una gran noche entre platos sabrosos y mucho brillo. Siempre esta celebración de fin de años es más costosa por todo lo que incluye. Hay un establecimiento cuyo menú especial supera el millón de pesos por persona: el Alvear Palace Hotel.

Dueño de una tradición que se remonta a 1932, época dorada porteña, el hotel Alvear fue adaptándose a los nuevos tiempos pero manteniendo ciertos espacios inalterables: L’Orangerie, el Jardin d’Hiver y el magnífico Salón Versailles, los tres ubicados en la planta baja del señorial edificio, que es donde se hacen las principales celebraciones. Para despedir el 2025 prepararon una experiencia pensada para celebrar y compartir con elegancia.

La propuesta es disfrutar de un banquete excepcional, acompañado por los vinos y el espumante de alta gama de Bodega Catena Zapata, con música y luces que crearán una atmósfera vibrante, con DJ en vivo, un show de tango y una presentación musical que darán ritmo, sabor y emoción a la noche, invitando a todos a celebrar bailando la llegada del nuevo año. Sin dudas cumplen con todos los requisitos para tener una noche soñada.

Fiestas de fin de año en Alvear Palace Hotel Foto: Instagram @alvearpalace

¿Qué incluye en menú del Alvear la noche del 31?

La propuesta incluye, en L’Orangerie y el Jardin d’Hiver, una selección de pequeños bocados y cocktails de bienvenida. Luego llegará el Buffet Froid en el Salón Versailles con

Estación de Ensaladas: Espárragos trigueros con huevos de codorniz y emulsión de ají amarillo, Endivias frescas, queso azul y vinagreta de frutos rojos, Burrata cremosa, variedad de cherrys asados y pesto de albahaca, Higos frescos, queso de cabra, láminas de jamón crudo y Rúcula con agrumes de pomelo y naranjas, garrapiñada de almendras.

Alvear Palace Hotel. Foto: Alvear Palace Hotel

Estación de Mar: Blinis con crema ácida y caviar de algas, Trucha patagónica, Gravlax de salmón con vodka y remolacha, Gravlax de salmón al curry, Salmón ahumado o marinado en soja y guacamole, Ostras vivas, Mejillones escabechados, Cocktail de camarones, Callos de vieira con tartare de pepino y mango. y Pulpo con papines al hierro y aceite de pimentón español.

Estación de Carnes y Quesos Seleccionados : Paté en croute de cordero con pistachos, Jamón de pato y mermelada de higos, Muslo de codorniz en escabeche ligero, quesos estacionados (Pecorino, Buffalo, Cacio e Cavallo, Ligne noire, Vacheroleau, Pepapo , Brie con higos , Crottin à la pimienta y Patagonzola), Variedad de charcutería (jamón crudo, spianata, bresaola, salame de ciervo y bondiola de jabalí ahumada).

Estación de Sushi (variedad de las mejores piezas elaboradas por el sushiman en vivo): Sashimis, Nigiri, Roll, Geishas, Tiraditos y Makis.

Plato principal: Costilla de ternera Black Angus, laminado de papa y cebolla caramelizada, vegetales de estación, shiItakes salteados y salsa bearnesa.

Opción vegetariana y vegana: Panzotti relleno de pesto de brócoli y stracciatella, veoute de ciboulette y piel de lima.

Alvear Palace Hotel. Foto: Alvear Palace Hotel

Postre : Crocante de Avellanas, húmedo de cacao, cremoso de chocolate al 70 % , frambuesas y sorbete de cereza.

Dulces Festivos: Pan dulce, Variedad de turrones, garrapiñadas, galletitas de jengibre, frutos secos bañados en chocolate y budines.

Café y petits fours.

Cuánto sale la lujosa cena de año nuevo en el Alvear Palace Hotel

Adultos: $1.050.000

Menores (entre 4 y 12 años): $700.000

Alvear Palace Hotel. Foto: Alvear Palace Hotel

Precios finales en pesos argentinos, IVA incluido. Requiere reserva previa. Dirección: Av. Alvear 1891, CABA; reservas en la web. Para más de 6 personas, habrá que comunicarse al Tel.: 54-11-4808-2100.