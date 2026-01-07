Una aliada para la playa: 7 razones para poner una botella al lado de tu sombrilla

Un simple truco que pocos usan: colocar una botella de agua junto a la sombrilla, algo que transforma el día de playa.

Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 7 de enero de 2026, 14:11
El truco de colocar una botella de agua al pie de una sombrilla en la playa.
El truco de colocar una botella de agua al pie de una sombrilla en la playa. Foto: Grok.

Ya explotó el verano y muchas personas aprovechan para disfrutar de sus vacaciones lejos de las grandes ciudades y cerca del calor y color de la playa. Pero no siempre todo entre la arena, el sol y el mar es color de rosas, dado que puede haber mal clima o mucho viento que perjudica la estancia en la playa, y vuelve todo más complicado.

Sin embargo, existen trucos para hacer mucho más amena esta estadía a la orilla del mar. Por ejemplo, el de colocar una botella de agua junto a la sombrilla puede parecer un detalle menor, pero este simple truco mejora el día de playa en varios aspectos: seguridad, comodidad e hidratación.

El truco de colocar una botella de agua al pie de una sombrilla en la playa. Foto: Grok.

Uno por uno, los 7 beneficios de colocar una botella de agua al lado de la sombrilla

1. Evita que la sombrilla se vuele

El peso extra de la botella ayuda a que la sombrilla se mantenga firme, incluso con viento fuerte o en arena suelta.

2. Hidratación al instante

Tener agua a mano recuerda que hay que beber regularmente, evitando deshidratación bajo el sol.

También podría interesarte
La playa de la Costa Atlántica más cerca de CABA: tiene termas marinas y uno de los faros más altos de Argentina

La playa de la Costa Atlántica más cerca de CABA: tiene termas marinas y uno de los faros más altos de Argentina

Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este miércoles 7 de enero de 2026

Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este miércoles 7 de enero de 2026

3. Limpieza rápida de pies y manos

Sirve para lavar rápidamente la arena antes de sentarse o calzarse, algo especialmente útil si hay niños.

4. Mantiene el agua fría por más tiempo

Botellas grandes o térmicas conservan mejor la temperatura, sobre todo si se llenan con agua fresca o hielo.

El truco de colocar una botella de agua al pie de una sombrilla en la playa. Foto: Grok.

5. Ideal para largas jornadas en la playa

Si se planea pasar varias horas al sol, este simple truco ayuda a mantener todo más cómodo y seguro.

6. Útil en días de viento

Reduce el riesgo de que la sombrilla se mueva o caiga, protegiendo a quienes están alrededor.

7. Fácil y económico

No requiere accesorios especiales: solo una botella resistente y agua.

Con este sencillo gesto, la botella deja de ser solo para beber y se transforma en un aliado perfecto para disfrutar la playa sin preocupaciones. Seguridad, hidratación y limpieza, todo en uno.