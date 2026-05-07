La “Florianópolis argentina” Foto: Foto generada con IA Canal 26

Mientras las playas más famosas de la Costa Atlántica se saturan cada verano, existe un destino que parece detenido en el tiempo y que cada vez gana más búsquedas: Marisol, un pequeño balneario bonaerense apodado por muchos como la “Florianópolis argentina”. Su combinación de playas extensas, aguas limpias, silencio y naturaleza virgen la convirtieron en una joya oculta ideal para quienes buscan descanso real y contacto auténtico con el mar.

Ubicada en el partido de Coronel Dorrego, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Marisol se presenta como una alternativa perfecta para escapar del turismo masivo. Con poco más de 150 habitantes permanentes, este rincón costero mantiene una identidad propia, lejos del ruido, los edificios altos y las multitudes.

Entrada del balneario Marisol

¿Dónde queda Marisol y cómo llegar?

Marisol se encuentra a unos 600 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Para llegar, hay que tomar la Ruta Nacional 3, desviar por la Ruta Provincial 72 y, desde la localidad de Oriente, avanzar aproximadamente 22 kilómetros por camino de ripio. Este último tramo es clave: funciona casi como un filtro natural que preserva la tranquilidad del lugar y desalienta el turismo apresurado.

Ese acceso más rústico es parte del encanto y explica por qué Marisol conserva un perfil sereno y familiar, incluso en temporada alta.

Por qué la llaman la “Florianópolis argentina”

El apodo no es casual. Al igual que la famosa playa brasileña, Marisol se destaca por:

Aguas notablemente más claras que en otros puntos del litoral bonaerense

Amplias playas abiertas , sin escolleras ni muelles

Vegetación natural, médanos y aire puro

Ritmo tranquilo, ideal para desconectar del estrés urbano

Además, Marisol posee una particularidad única: está ubicada donde el río Quequén Salado se encuentra con el mar, generando paisajes poco habituales en la provincia y una biodiversidad atractiva para pescadores y amantes de la naturaleza.

Un destino elegido por Diego Maradona

Uno de los elementos que más curiosidad despierta sobre Marisol es su vínculo con Diego Armando Maradona. El astro del fútbol eligió este balneario en varias oportunidades para pasar sus vacaciones, especialmente a comienzos de la década del 90. Vecinos y visitantes todavía recuerdan su presencia, siempre discreta, caminando por la playa o compartiendo momentos simples con la comunidad.

Esa conexión histórica reforzó el aura especial del lugar y consolidó su fama como refugio de paz absoluta.

El Diego en Marisol Foto: Instagram @cabanasnuevavida_marisol

Qué se puede hacer en Marisol

Aunque es un destino tranquilo, Marisol ofrece actividades ideales para quienes disfrutan de lo simple:

Caminatas interminables por la playa

Pesca desde la costa o en la desembocadura del río

Observación de atardeceres únicos

Desconexión digital y descanso profundo

Turismo fotográfico y naturaleza

No hay grandes centros comerciales ni boliches: el verdadero lujo es el silencio, el cielo estrellado y el sonido constante del mar.

Marisol hoy: tendencia en crecimiento

En los últimos años, Marisol comenzó a ganar visibilidad en medios y búsquedas turísticas, impulsada por una tendencia clara: viajar a lugares auténticos, tranquilos y poco explotados. Sin perder su esencia, el balneario suma pequeñas mejoras en servicios, cabañas y campings, manteniendo siempre su perfil natural.

Para quienes buscan una experiencia similar a la de Florianópolis pero sin salir del país, Marisol se posiciona como una de las mejores opciones del verano argentino.