Praia De Dois Rios, Ilha Grande. Foto: Instagram @lanchasilhagrande

El mundo está lleno de rincones únicos, y en Sudamérica hay uno que sorprende por donde se lo mire. Se trata de una playa muy especial, rodeada de naturaleza e historia, donde dos ríos desembocan a ambos lados y crean un paisaje poco común. Este fenómeno natural, sumado a su pasado intrigante, la convierte en un destino tan atractivo como inesperado.

Se trata de la playa de Dos Ríos, uno de los rincones más sorprendentes de Ilha Grande, en Brasil. Rodeada de selva, mar cristalino y un entorno prácticamente intacto, este lugar combina paisajes únicos con una historia tan impactante como poco conocida.

Praia De Dois Rios, Ilha Grande. Foto: Canal26.com

La historia de la prisión que marcó a Dos Ríos

Durante gran parte del siglo XX, este paraíso natural fue sede de una de las cárceles más temidas de Brasil: el Instituto Penal Cândido Mendes. Ubicada en medio de la isla, la prisión funcionó como un espacio de aislamiento para criminales considerados peligrosos, aprovechando justamente la dificultad de acceso del lugar.

El penal cerró en 1994 y, con el paso del tiempo, el sitio se transformó en un espacio de memoria. Hoy, su historia se preserva en el Museo del Cárcere, donde se pueden conocer objetos, relatos y documentos que reconstruyen la vida dentro de la antigua prisión.

La historia de la prisión que marcó a Dos Ríos. Foto: Canal26.com

Un entorno natural único en Brasil

Más allá de su historia, Dos Ríos impacta por su geografía. Tal como lo indica su nombre, dos ríos desembocan en el mar, uno a cada lado de la playa, generando un paisaje poco común donde conviven aguas dulces y saladas.

Antes de llegar, además, aparece un pequeño pueblo que sorprende en medio de la inmensidad de los morros: casitas bajas, una iglesia y algunos espacios culturales que le dan un aire detenido en el tiempo.

Praia De Dois Rios, Ilha Grande. Foto: Canal26.com

La playa es extensa, de arena clara y con un mar que suele ser más agitado que en otras zonas de Ilha Grande. Al no estar urbanizada ni contar con grandes servicios turísticos, conserva un aire salvaje y tranquilo, ideal para quienes buscan desconectar y disfrutar de la naturaleza en estado puro.

Praia De Dois Rios, Ilha Grande. Foto: Instagram @ilhagrande.oficial

Cómo llegar a la playa de Dos Ríos

El acceso no es tan directo, y eso forma parte de su encanto. Para llegar, primero hay que viajar hasta Ilha Grande, generalmente desde Angra dos Reis o Conceição de Jacareí, en barco.

Una vez en la isla, se puede llegar a Dos Ríos a través de un trekking de aproximadamente 2 a 3 horas desde Vila do Abraão, el principal punto de entrada. El camino atraviesa la selva y es una experiencia en sí misma. También existen opciones de traslado en lancha.