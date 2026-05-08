Villa 7 de Marzo, conocida como “La Baliza” Foto: Instagram @munipatagones

Hay lugares que no se “visitan”: se descubren. Villa 7 de Marzo, conocida por muchos como La Baliza, es uno de esos rincones que parecen quedar fuera del mapa turístico tradicional. Está en el partido de Patagones, en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires, y tiene una particularidad geográfica que lo cambia todo: se ubica justo donde el Río Negro entrega sus aguas al Mar Argentino.

Esa condición de frontera natural explica su encanto: el paisaje combina estuario, dunas bajas, playas abiertas y una sensación constante de amplitud. También explica su fama de refugio para quienes buscan desconectarse: entre semana, muchas veces el sonido dominante es el viento y el mar, sin el “ruido” típico de los balnearios masivos.

Dónde queda y por qué se lo considera “el último balneario bonaerense”

Villa 7 de Marzo está a unos 35 kilómetros de Carmen de Patagones y suele describirse como el balneario más austral del litoral marítimo bonaerense. Esa ubicación la convierte en un destino ideal para una escapada distinta: no es “postal” de parador y sombrilla; es una costa más rústica, amplia y con un aire patagónico que se siente en la luz, el viento y el horizonte.

A 35 km de Carmen de Patagones Foto: Instagram @munipatagones

Sobre cuánta gente vive allí hay datos y relatos que conviven: algunas notas periodísticas hablan de alrededor de 25 a menos de 30 residentes permanentes, mientras que registros enciclopédicos citan una población mayor (por ejemplo, 68 hab. en 2022). En la práctica, es un lugar de escala chica, que crece fuerte en verano y vuelve a la calma el resto del año.

Qué hacer: pesca, deportes de viento y caminatas con vistas únicas

Si hay una actividad que define a La Baliza es la pesca deportiva de costa. La zona es elegida por pescadores por la variedad posible según mareas y época del año. Además, el viento es un aliado para quienes practican kitesurf, una de las propuestas más mencionadas del lugar.

Este rincón costero combina estuario, dunas y calma total Foto: Instagram @munipatagones

Para quienes prefieren algo más simple, el plan perfecto suele ser caminar: el estuario del Río Negro arma postales distintas según la marea, y la costa invita a recorrer sin apuro, con chances de observar flora y fauna típicas del ecosistema local.

Playas y sectores recomendados

Aunque es un destino pequeño, tiene distintos puntos costeros que se nombran mucho entre quienes van seguido. Entre los sectores que se usan como referencia para la pesca y el paseo aparecen Playa Chica, El Estacionario, La Cantera y El Monolito (la playa de la villa propiamente dicha).

Servicios: lo esencial para una estadía tranquila

El perfil del lugar es agreste, pero no estás “a la intemperie”. La información turística oficial del distrito destaca que en la villa hay camping, baños públicos y una sala de primeros auxilios, además de un crecimiento sostenido en los últimos años. En temporada, el movimiento aumenta y la experiencia se vuelve más social; fuera de temporada, la propuesta vuelve a su esencia: descanso, cielo abierto y mar.

Fiesta del Pescador y la Familia: cuando La Baliza se enciende

Si querés ver el pueblo en su versión más viva, vale mirar el calendario de verano. En los últimos años se consolidó la Fiesta del Pescador y la Familia, con actividades comunitarias y la clásica fogata (“Fogata por un sueño”), que suele reunir a vecinos y visitantes en la playa.

Consejos rápidos para ir

Andá con mentalidad “slow” : es un destino para bajar un cambio, no para “hacer mil cosas”.

Llevá abrigo , incluso en días templados: el viento puede cambiar la sensación térmica.

Respetá el entorno: el propio sitio de turismo local advierte sobre la vulnerabilidad del escenario natural y la importancia de pensar el desarrollo con criterio sustentable.

Por qué este lugar encanta

Villa 7 de Marzo no compite con las grandes playas: juega a otra cosa. Es un destino para quienes valoran espacio, silencio, naturaleza y una costa diferente dentro de Buenos Aires. Y quizás por eso, quienes vuelven suelen repetir la misma frase: “me lo guardo”.