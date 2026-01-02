Para qué sirve mezclar yerba usada con vinagre y cómo puede ayudarte en el jardín

Una simple combinación de ingredientes que suelen terminar en la basura puede transformarse en una herramienta útil para tu casa.

Para qué sirve mezclar yerba usada con vinagre. Foto: Unsplash

Cada vez más personas descubren que la yerba del mate no es un simple desecho, sino un recurso con un enorme potencial. Una técnica casera que se volvió tendencia muestra cómo convertir lo que antes iba a la basura en una maceta biodegradable, fácil de hacer y completamente ecológica.

Maximiliano Sánchez, especialista en bioconstrucción y creador de contenido con más de 750 mil seguidores en Instagram, compartió un video que rápidamente se volvió viral: allí invita a dejar de tirar la yerba usada del mate y, en cambio, aprovecharla para crear lo que él llama la “masa verde”, una mezcla casera que permite fabricar una maceta totalmente biodegradable.

Maceta biodegradable con yerba. Foto: Captura Instagram @maxipermacultura

Cómo hacer una maceta biodegradable con yerba mate

Según explica Sánchez, los materiales son económicos y fáciles de conseguir: harina, yerba húmeda, yerba seca y un poco de vinagre. Para comenzar, recomienda calentar agua en una olla e ir incorporando la harina de a poco, sin quitarla del fuego, hasta obtener un engrudo espeso.

Una vez listo, se pasa la mezcla a un bowl y se le agrega la yerba usada y la yerba seca. Todo debe integrarse bien. El toque final es un chorrito de vinagre, que sirve para prevenir hongos.

Mezclar yerba usada con vinagre. Video Instagram @maxipermacultura

Cuando la pasta está lista, llega el momento del molde. Sánchez advierte que es importante forrar el recipiente con papel film o una bolsa para evitar que la mezcla se adhiera. Luego, con la ayuda de una cuchara grande, se presiona y distribuye hasta lograr la forma deseada. También sugiere hacer un pequeño orificio en la base para que actúe como drenaje.

El desmolde se hace “como si fuera un flan”, explica entre risas en el video. Después, solo queda dejar secar la maceta al sol, procurando que no quede expuesta a la lluvia para que no se arruine.

“Con algo que antes tirabas, ahora podés crear vida. Reutilizás, transformás y ayudás al suelo”, cierra Sánchez, cuya publicación superó los 73.000 “me gusta” y recibió miles de comentarios.

No tires la yerba.

Un invento argentino que convierte la yerba en un recurso tecnológico

En paralelo, otro proyecto argentino también busca revalorizar la yerba mate usada. Martín Palazzolo, investigador del CONICET en el Instituto de Biología Agrícola de Mendoza, desarrolló un pequeño reactor capaz de convertir los residuos del mate en bioaceite con potencial industrial.

Su objetivo, explica, es encontrar fuentes de carbono renovable que permitan reemplazar materiales derivados del petróleo. A través de un proceso de pirólisis rápida, logra obtener en unos 20 minutos un aceite biológico que podría utilizarse para producir compuestos similares a los plásticos tradicionales.

El invento argentino que convierte la yerba en un recurso tecnológico.

El reactor, diseñado junto a investigadores de la Universidad de Groningen, en los Países Bajos, tiene el tamaño de un termo y consume lo mismo que una pava eléctrica.

“Necesitamos alternativas al petróleo. La tecnología nos dio comodidad, pero también generó enormes desafíos ambientales. Y para resolverlos, tenemos que combinar muchos saberes distintos”, concluye Palazzolo.