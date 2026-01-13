Elegir el tono de cabello indicado no es nada fácil. Foto: Pinterest.

Elegir el tono de cabello indicado no es nada fácil, pero una vez que encontrás ese color con el que te sentís cómoda, iluminada y más joven, no hay vuelta atrás. Según la colorimetría, hay algunos tonos ideales para rejuvenecer el rostro y realzar aún más la belleza natural.

En ese sentido, la experta en belleza Cibeles Tolotto, compartió a través de su cuenta de Instagram (@topartbeauty) cuatro tonos que sacan años de encima y son ideales para mujeres que buscan verse más jóvenes.

1- Castaño cobrizo

Es una fusión entre el marrón y el cobrizo que aporta mucha luz al rostro y resulta ideal para pieles bronceadas. Este tono ayuda a suavizar las facciones, realza la expresión natural y genera un efecto más fresco y rejuvenecido, perfecto para quienes buscan un cambio sutil pero favorecedor.

El castaño cobrizo aporta mucha luz al rostro. Foto: Pinterest.

2- Cobrizo intenso

Es ese cobrizo luminoso que genera un verdadero “efecto lifting inmediato”, ya que ayuda a disimular ojeras y líneas de expresión al instante. Por eso, es un tono que funciona tanto en mujeres jóvenes como en las de mayor edad. Además, en pieles morenas también queda increíble: solo hay que optar por una mezcla con castaños para lograr un acabado natural, armónico y lleno de luz.

El cobrizo intenso es un tono que funciona tanto en mujeres jóvenes como en las de mayor edad. Foto: Pinterest.

3- Rubio miel y dorado

Este color nunca pasa de moda y aporta una luminosidad increíble que realza la belleza natural. Es ideal para pieles morenas o bronceadas, ya que suaviza las facciones y aporta un efecto rejuvenecedor al rostro, logrando una imagen fresca y armoniosa.

El rubio miel y dorado nunca pasa de moda y aporta una luminosidad. Foto: Pinterest.

4- Platino brillante

Ideal para lucir las canas con un estilo elegante, moderno y con un toque juvenil que transforma por completo el look. Este tono aporta luminosidad, sofisticación y personalidad, realzando los rasgos y dando una imagen fresca y actual, perfecta para quienes buscan un cambio audaz pero refinado.

El platino brillante es ideal para lucir las canas con un estilo. Foto: Pinterest.

De esta manera, elegir el tono correcto no solo transforma el cabello, sino que también ilumina el rostro, realza la expresión y puede quitar varios años de encima, demostrando que un buen color tiene el poder de renovar por completo la imagen.