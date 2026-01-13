Colores de pelo que rejuvenecen el rostro: cuatro tonos ideales para mayores de 40 que son tendencia este verano 2026
No solo se ven increíbles, sino que además tienen el poder de iluminar el rostro, suavizar las facciones y aportar un efecto lifting inmediato.
Elegir el tono de cabello indicado no es nada fácil, pero una vez que encontrás ese color con el que te sentís cómoda, iluminada y más joven, no hay vuelta atrás. Según la colorimetría, hay algunos tonos ideales para rejuvenecer el rostro y realzar aún más la belleza natural.
En ese sentido, la experta en belleza Cibeles Tolotto, compartió a través de su cuenta de Instagram (@topartbeauty) cuatro tonos que sacan años de encima y son ideales para mujeres que buscan verse más jóvenes.
1- Castaño cobrizo
Es una fusión entre el marrón y el cobrizo que aporta mucha luz al rostro y resulta ideal para pieles bronceadas. Este tono ayuda a suavizar las facciones, realza la expresión natural y genera un efecto más fresco y rejuvenecido, perfecto para quienes buscan un cambio sutil pero favorecedor.
2- Cobrizo intenso
Es ese cobrizo luminoso que genera un verdadero “efecto lifting inmediato”, ya que ayuda a disimular ojeras y líneas de expresión al instante. Por eso, es un tono que funciona tanto en mujeres jóvenes como en las de mayor edad. Además, en pieles morenas también queda increíble: solo hay que optar por una mezcla con castaños para lograr un acabado natural, armónico y lleno de luz.
3- Rubio miel y dorado
Este color nunca pasa de moda y aporta una luminosidad increíble que realza la belleza natural. Es ideal para pieles morenas o bronceadas, ya que suaviza las facciones y aporta un efecto rejuvenecedor al rostro, logrando una imagen fresca y armoniosa.
4- Platino brillante
Ideal para lucir las canas con un estilo elegante, moderno y con un toque juvenil que transforma por completo el look. Este tono aporta luminosidad, sofisticación y personalidad, realzando los rasgos y dando una imagen fresca y actual, perfecta para quienes buscan un cambio audaz pero refinado.
De esta manera, elegir el tono correcto no solo transforma el cabello, sino que también ilumina el rostro, realza la expresión y puede quitar varios años de encima, demostrando que un buen color tiene el poder de renovar por completo la imagen.