Cortes de pelo en tendencia 2026. Foto: Instagram @stylelovelyweb

A los 40 años, muchas mujeres buscan un cambio de look que las haga verse más jóvenes, frescas, modernas y seguras de sí mismas, sin necesidad de perder la elegancia y la naturalidad. Sin necesidad de pasar por costosas cirugías o tratamientos invasivos, es posible rejuvenecer unos años simplemente con un corte de pelo.

De hecho, este simple cambio de look cumple un rol clave en esa transformación: puede suavizar los rasgos, aportar movimiento y darle luz al rostro. Lejos de los estilos rígidos o demasiado estructurados, los cortes que rejuvenecen apuestan por la ligereza, el volumen bien distribuido y las líneas descontracturadas. Un buen corte no solo mejora la apariencia, sino que también facilita el peinado diario y acompaña el ritmo de vida.

Cuáles son los mejores cortes de pelo para las mayores de 40. Foto: Freepik

Además, elegir el corte adecuado ayuda a disimular signos de cansancio, afinar el contorno facial y destacar los puntos fuertes del rostro. Por eso, no se trata de seguir modas al pie de la letra, sino de encontrar un estilo que favorezca la textura del cabello y la forma de la cara. Los grandes estilistas que mantienen los cabellos de celebridades como Anne Hathaway, Sarah Jesica Parker y Hilary Duff recomiendan cuatro cortes de pelo ideales para los 40 que son versátiles, actuales y fáciles de mantener. ¿Cuáles son?

Cortes de pelo para rejuvenecer a los 40: las nuevas tendencias de 2026

Bob largo o “long bob” desmechado

El long bob es uno de los cortes más elegidos para rejuvenecer porque aporta equilibrio entre sofisticación y frescura. Se lleva a la altura de los hombros o apenas por debajo, con puntas levemente desmechadas que suman movimiento y evitan un efecto rígido.

Este corte favorece especialmente a rostros redondos y cuadrados, ya que estiliza el cuello y enmarca la cara. Puede usarse lacio, con ondas suaves o con efecto natural, lo que lo convierte en una opción versátil y moderna.

Long bob con capas suaves. Foto: Pinterest.

Corte midi en capas suaves

El corte midi, a la altura de la clavícula, es ideal para quienes no quieren el pelo corto pero buscan un look rejuvenecedor. Las capas suaves y bien trabajadas aportan volumen en la parte superior y liviandad en las puntas.

Este estilo es perfecto para cabellos finos o con poco cuerpo, ya que genera un efecto de mayor densidad. Además, enmarca el rostro sin endurecerlo y resulta muy fácil de peinar en el día a día.

Corte midi en capas. Foto: Instagram @stylelovelyweb

Pixie largo y desestructurado

El pixie largo es una opción audaz y muy rejuvenecedora. A diferencia del pixie clásico, este estilo se lleva con mechones más largos en la parte superior y laterales, lo que permite mayor versatilidad al peinarlo.

Este corte destaca los pómulos, despeja el rostro y transmite una imagen moderna y segura. Es ideal para mujeres que buscan un cambio radical pero elegante, y funciona muy bien tanto en cabellos lisos como ligeramente ondulados.

Melena larga con capas y flequillo cortina

La melena larga también puede rejuvenecer si está bien trabajada. Las capas largas aportan movimiento y evitan que el pelo se vea pesado, mientras que el flequillo cortina suaviza las facciones y disimula líneas de expresión.

Corte de pelo. Foto Unsplash

Este corte es ideal para quienes quieren conservar el largo sin resignar frescura. El flequillo puede adaptarse a distintos tipos de rostro y se integra fácilmente al peinado diario.

Además de cortar el cabello y las puntas con regularidad para mantenerlo siempre sedoso, es importante utilizar un shampoo suave, protegerlo del sol con gorros y pañuelos y evitar lesiones cutáneas en el cuero cabelludo. Un cabello bien cuidado realza cualquier corte y potencia el efecto rejuvenecedor.