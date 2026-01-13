Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
martes, 13 de enero de 2026, 15:40
Cortes de pelo en tendencia 2026.
Cortes de pelo en tendencia 2026. Foto: Instagram @stylelovelyweb

A los 40 años, muchas mujeres buscan un cambio de look que las haga verse más jóvenes, frescas, modernas y seguras de sí mismas, sin necesidad de perder la elegancia y la naturalidad. Sin necesidad de pasar por costosas cirugías o tratamientos invasivos, es posible rejuvenecer unos años simplemente con un corte de pelo.

De hecho, este simple cambio de look cumple un rol clave en esa transformación: puede suavizar los rasgos, aportar movimiento y darle luz al rostro. Lejos de los estilos rígidos o demasiado estructurados, los cortes que rejuvenecen apuestan por la ligereza, el volumen bien distribuido y las líneas descontracturadas. Un buen corte no solo mejora la apariencia, sino que también facilita el peinado diario y acompaña el ritmo de vida.

Cuáles son los mejores cortes de pelo para las mayores de 40. Foto: Freepik

Además, elegir el corte adecuado ayuda a disimular signos de cansancio, afinar el contorno facial y destacar los puntos fuertes del rostro. Por eso, no se trata de seguir modas al pie de la letra, sino de encontrar un estilo que favorezca la textura del cabello y la forma de la cara. Los grandes estilistas que mantienen los cabellos de celebridades como Anne Hathaway, Sarah Jesica Parker y Hilary Duff recomiendan cuatro cortes de pelo ideales para los 40 que son versátiles, actuales y fáciles de mantener. ¿Cuáles son?

Cortes de pelo para rejuvenecer a los 40: las nuevas tendencias de 2026

Bob largo o “long bob” desmechado

El long bob es uno de los cortes más elegidos para rejuvenecer porque aporta equilibrio entre sofisticación y frescura. Se lleva a la altura de los hombros o apenas por debajo, con puntas levemente desmechadas que suman movimiento y evitan un efecto rígido.

También podría interesarte
Colores de pelo que rejuvenecen el rostro: cuatro tonos ideales para mayores de 40 que son tendencia este verano 2026

Colores de pelo que rejuvenecen el rostro: cuatro tonos ideales para mayores de 40 que son tendencia este verano 2026

El truco infalible para lucir más joven: los colores de cabello que rejuvenecen y son tendencia este verano

El truco infalible para lucir más joven: los colores de cabello que rejuvenecen y son tendencia este verano

Este corte favorece especialmente a rostros redondos y cuadrados, ya que estiliza el cuello y enmarca la cara. Puede usarse lacio, con ondas suaves o con efecto natural, lo que lo convierte en una opción versátil y moderna.

Long bob con capas suaves. Foto: Pinterest.

Corte midi en capas suaves

El corte midi, a la altura de la clavícula, es ideal para quienes no quieren el pelo corto pero buscan un look rejuvenecedor. Las capas suaves y bien trabajadas aportan volumen en la parte superior y liviandad en las puntas.

Este estilo es perfecto para cabellos finos o con poco cuerpo, ya que genera un efecto de mayor densidad. Además, enmarca el rostro sin endurecerlo y resulta muy fácil de peinar en el día a día.

Corte midi en capas. Foto: Instagram @stylelovelyweb

Pixie largo y desestructurado

El pixie largo es una opción audaz y muy rejuvenecedora. A diferencia del pixie clásico, este estilo se lleva con mechones más largos en la parte superior y laterales, lo que permite mayor versatilidad al peinarlo.

Este corte destaca los pómulos, despeja el rostro y transmite una imagen moderna y segura. Es ideal para mujeres que buscan un cambio radical pero elegante, y funciona muy bien tanto en cabellos lisos como ligeramente ondulados.

Melena larga con capas y flequillo cortina

La melena larga también puede rejuvenecer si está bien trabajada. Las capas largas aportan movimiento y evitan que el pelo se vea pesado, mientras que el flequillo cortina suaviza las facciones y disimula líneas de expresión.

Corte de pelo. Foto Unsplash
Corte de pelo. Foto Unsplash

Este corte es ideal para quienes quieren conservar el largo sin resignar frescura. El flequillo puede adaptarse a distintos tipos de rostro y se integra fácilmente al peinado diario.

Además de cortar el cabello y las puntas con regularidad para mantenerlo siempre sedoso, es importante utilizar un shampoo suave, protegerlo del sol con gorros y pañuelos y evitar lesiones cutáneas en el cuero cabelludo. Un cabello bien cuidado realza cualquier corte y potencia el efecto rejuvenecedor.