El estilo de las celebridades: cuál es el corte de cabello que se impone para la temporada de verano 2026
Este peinado gana protagonismo entre las famosas y es uno de los más pedidos en las peluquerías. Su versatilidad y volumen ayudan a generar un efecto rejuvenecedor y sofisticado.
Las nuevas tendencias de cortes de cabello para este 2026 ya empezaron a marcar un rumbo fijo sobre los estilos. Lejos del clásico carré y del corte pixie (muy pedidos en 2025), la moda corona al corte shag suave, una versión más pulida y moderna del estilo desmechado que conquista por su capacidad de suavizar los rasgos y aportar movimiento natural al cabello.
Este corte, que se caracteriza por capas largas, livianas y estratégicamente desfiladas, se adapta a distintos largos y tipos de pelo, lo que lo convierte en una de las opciones más elegidas en peluquerías. A diferencia de otros estilos más rígidos, el shag suave aporta volumen sin rigidez y enmarca el rostro de manera favorecedora.
Este auge no es casual, ya que está marcado por los looks de varias celebridades que ya lo adoptaron y lo convirtieron en un sello personal. Una de las más influyentes es Sabrina Carpenter, quien popularizó una versión moderna del shag con capas frontales y flequillo liviano, logrando un look fresco, juvenil y muy femenino para su nueva era en el tour de “Short ‘n Sweet”.
Otra de las figuras del mundo del espectáculo y la moda que también se sumó a esta tendencia fue Billie Eilish, quien experimentó con este corte un poco más texturizado, con un shag en bobs con capas y flequillo, mostrando cómo se puede jugar con el estilo.
Algo similar hizo Miley Cyrus para su era con “Flowers”, donde juega con su ondulado para demostrar que las chicas rebeldes siempre marcan tendencias Un tip: la cantante no usa extensiones, sino su propio pelo desmechado para brindarle más textura y dramatismo a su look.
Furor en las peluquerías por el corte shag suave: por qué es el corte estrella de 2026
Los estilistas coinciden en que este corte será uno de los más pedidos del año porque combina estética y practicidad. Entre sus principales beneficios se destacan:
- Suaviza facciones marcadas y realza pómulos.
- Aporta movimiento y volumen sin exceso.
- Se adapta a distintos largos y texturas.
- Requiere poco mantenimiento.
- Permite múltiples peinados y estilos.
Además, es ideal para quienes buscan un cambio sin recurrir a un corte extremo, ya que mantiene el largo, pero renueva por completo la imagen.
El shag suave favorece especialmente a rostros ovalados, redondos y cuadrados, ya que las capas ayudan a equilibrar proporciones. Puede llevarse con flequillo cortina para suavizar aún más las líneas de expresión, desmechado o largo, según el estilo personal y la forma del rostro. Este año, la consigna es clara: sumar naturalidad, movimiento y cortes que realcen la belleza propia, juvenil y, sobre todo, con mucho estilo.