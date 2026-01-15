Corte shag suave en las famosas Foto: Canal 26

Las nuevas tendencias de cortes de cabello para este 2026 ya empezaron a marcar un rumbo fijo sobre los estilos. Lejos del clásico carré y del corte pixie (muy pedidos en 2025), la moda corona al corte shag suave, una versión más pulida y moderna del estilo desmechado que conquista por su capacidad de suavizar los rasgos y aportar movimiento natural al cabello.

Este corte, que se caracteriza por capas largas, livianas y estratégicamente desfiladas, se adapta a distintos largos y tipos de pelo, lo que lo convierte en una de las opciones más elegidas en peluquerías. A diferencia de otros estilos más rígidos, el shag suave aporta volumen sin rigidez y enmarca el rostro de manera favorecedora.

Corte shag suave en celebridades Foto: Pinterest

Este auge no es casual, ya que está marcado por los looks de varias celebridades que ya lo adoptaron y lo convirtieron en un sello personal. Una de las más influyentes es Sabrina Carpenter, quien popularizó una versión moderna del shag con capas frontales y flequillo liviano, logrando un look fresco, juvenil y muy femenino para su nueva era en el tour de “Short ‘n Sweet”.

Otra de las figuras del mundo del espectáculo y la moda que también se sumó a esta tendencia fue Billie Eilish, quien experimentó con este corte un poco más texturizado, con un shag en bobs con capas y flequillo, mostrando cómo se puede jugar con el estilo.

Corte shag suave en celebridades Foto: Pinterest

Algo similar hizo Miley Cyrus para su era con “Flowers”, donde juega con su ondulado para demostrar que las chicas rebeldes siempre marcan tendencias Un tip: la cantante no usa extensiones, sino su propio pelo desmechado para brindarle más textura y dramatismo a su look.

Furor en las peluquerías por el corte shag suave: por qué es el corte estrella de 2026

Los estilistas coinciden en que este corte será uno de los más pedidos del año porque combina estética y practicidad. Entre sus principales beneficios se destacan:

Suaviza facciones marcadas y realza pómulos.

Aporta movimiento y volumen sin exceso.

Se adapta a distintos largos y texturas.

Requiere poco mantenimiento.

Permite múltiples peinados y estilos.

Corte de pelo Foto: Freepik

Además, es ideal para quienes buscan un cambio sin recurrir a un corte extremo, ya que mantiene el largo, pero renueva por completo la imagen.

El shag suave favorece especialmente a rostros ovalados, redondos y cuadrados, ya que las capas ayudan a equilibrar proporciones. Puede llevarse con flequillo cortina para suavizar aún más las líneas de expresión, desmechado o largo, según el estilo personal y la forma del rostro. Este año, la consigna es clara: sumar naturalidad, movimiento y cortes que realcen la belleza propia, juvenil y, sobre todo, con mucho estilo.