Llega la feria por peso más viral de Buenos Aires. Foto: Pixabay

La feria por peso más viral de Buenos Aires vuelve con una nueva edición recargada y ya tiene fechas confirmadas para enero. Durante tres días consecutivos, vecinos y turistas podrán acceder a ropa nueva, usada y prendas europeas a un precio que promete atraer multitudes: $30.000 el kilo.

El evento se realizará el viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de enero, en el horario de 13 a 19 horas, en Costa Rica 5774, planta baja, en el barrio de Palermo, una de las zonas con mayor movimiento cultural y comercial de la Ciudad de Buenos Aires.

Llega la feria por peso más viral de Buenos Aires con ropa desde $30.000 el kilo y nuevas fechas en enero. Video: Instagram / theblackhangerr.

¿Qué es la feria por peso y por qué es furor en redes sociales?

La feria por peso de The Black Hanger se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales gracias a su propuesta directa: los compradores eligen las prendas que desean y pagan según el peso total, no por unidad.

Con un kilo de ropa, según destacan los organizadores, es posible llevarse entre tres y hasta cinco prendas, dependiendo del tipo y el material.

Esta modalidad permite renovar el placard sin gastar de más y se presenta como una alternativa accesible frente a los altos precios de la indumentaria tradicional, especialmente en plena temporada de verano.

¿Qué tipo de ropa se consigue en la feria por peso?

Según se informó, esta nueva edición llega “más grande que nunca” e incluye una amplia variedad de prendas:

Ropa nueva y usada.

Fardos de ropa europea.

Indumentaria para hombre y mujer.

Estilo vintage y prendas actuales.

Piezas únicas y artículos difíciles de conseguir.

La feria está pensada tanto para quienes buscan looks de verano como para quienes quieren adelantarse a eventos, fiestas o simplemente actualizar su vestuario sin afectar el presupuesto.

¿Cuánto cuesta la feria por peso en enero?

El precio confirmado para esta edición es de $30.000 por kilo, una cifra que, en términos comparativos, resulta competitiva frente al valor individual de muchas prendas en locales comerciales.

Desde la organización recomiendan llegar con tiempo, revisar con calma y aprovechar los tres días del evento, ya que la feria suele convocar a una gran cantidad de público.

¿Cuándo y dónde es la feria por peso en Palermo?

Fechas: viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de enero.

Horario: de 13 a 19 hs.

Dirección: Costa Rica 5774, planta baja.

Barrio: Palermo, Ciudad de Buenos Aires.

“La feria viral que todos esperan vuelve más grande que nunca”, aseguran desde la organización, y advierten que se trata de una oportunidad que muchos marcan en la agenda para no quedarse afuera.