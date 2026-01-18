Corte de cabello, moda, tendencia. Foto: Freepik

El lob —versión más larga del clásico bob que llega hasta la mandíbula— se reinventa esta temporada 2026 con un giro interesante: el lob en capas. En este caso, el largo se extiende hasta los hombros (o un poco más), lo que lo vuelve mucho más versátil y fácil de adaptar a diferentes estilos.

Aunque ya venía pisando fuerte, ahora gana aún más protagonismo gracias a una variante que suma textura y movimiento. Este look, que arrasó en los 90, vuelve renovado y con aires más relajados, de la mano de celebrities como Selena Gomez, que lo adaptaron a una estética más actual y natural.

En su momento, íconos como Jennifer Aniston o Sandra Bullock también lo usaron para marcar tendencia.

Corte Lob en Selena Gomez. Fuente: Pinterest

¿Por qué el lob en capas favorece tanto?

La clave está en su capacidad de adaptarse a distintos tipos de cabello y formas de rostro. Las capas bien ubicadas pueden ayudar a controlar el volumen si tenés mucho pelo, o a darle cuerpo si lo tenés más fino. Además, el efecto desmechado en las puntas aporta ligereza sin perder forma, logrando una melena con movimiento y estilo.

Cómo lucir siempre bien tu corte long bob

Corte de mantenimiento: para que conserve su forma y movimiento, es ideal retocar las puntas cada 8 semanas. Peinado con textura: usar productos como cremas para peinar, texturizantes o mousse ligera para resaltar el movimiento natural del corte, especialmente en pelos con ondas. Secado estratégico: para pelos lacios, se puede usar el secador con cepillo redondo para dar volumen en las puntas. Si es ondulado o con rulos, lo mejor es el difusor o dejarlo secar al aire con algún producto antifrizz. Protección térmica: las personas que usan planchita, buclera o secador seguido, deben aplicar siempre protector térmico para cuidar la salud del pelo y evitar que se vea opaco. Cambio de raya: algo tan simple como cambiar la raya de lugar cada tanto (al medio, al costado, en zigzag) puede darle un aire distinto al corte sin pasar por la tijera.

Corte de pelo lob en capas. Foto FREEPIK

Cuáles son los beneficios del corte lob en capas

Fácil de peinar: gracias a las capas, el lob no necesita demasiada producción para lucir bien. Se puede llevar al natural, con ondas suaves o lacio.

gracias a las capas, el lob no necesita demasiada producción para lucir bien. Se puede llevar al natural, con ondas suaves o lacio. Poco mantenimiento : al no tener una forma muy marcada, no necesita retoques constantes. Un corte cada dos meses alcanza para mantenerlo prolijo.

: al no tener una forma muy marcada, no necesita retoques constantes. Un corte cada dos meses alcanza para mantenerlo prolijo. Se adapta a todos los estilos: tanto para las personas con un look más clásico como quienes prefieren algo moderno y canchero.

tanto para las personas con un look más clásico como quienes prefieren algo moderno y canchero. Permite jugar con el color: las capas hacen que las mechas o balayage se luzcan mejor, generando un efecto de luz y sombra único.

Corte de pelo lob en capas. Foto FREEPIK

¿Funciona para todo tipo de pelo?

Sí, aunque hay algunos tips a tener en cuenta. En el pelo lacio, las capas suman movimiento y evitan que el look se vea demasiado rígido.

En las melenas onduladas, realzan la textura natural y aportan ese aire messy tan de moda. Para quienes tienen rulos bien marcados, lo ideal es optar por capas más largas y espaciadas para evitar el frizz y que el volumen se descontrole.