Precios merchandising Mundial 2026: dónde comprar la camiseta, banderas y accesorios en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con Copilot IA para Canal26.com.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya se siente en las calles. Con la emoción de ver nuevamente a la Selección Argentina disputar un torneo internacional, el merchandising, tanto el original como el no oficial, se convirtió en el objeto de deseo de todos.

Entre la nostalgia de las tres estrellas y la ansiedad por ver nuevamente a Lionel Messi en una Copa del Mundo, los comercios comenzaron una carrera contra el tiempo para abastecer a una enorme demanda de hinchas.

Argentina debutará en el Mundial 2026 el martes 16 de junio de 2026 contra Argelia. Foto: REUTERS

Desde los locales en los shoppings hasta los históricos puestos de Once y la calle Avellaneda, la oferta es tan variada como los presupuestos de los fanáticos. Te contamos dónde conseguir cada objeto del “kit del hincha” y cuánto tenés que invertir hoy para llegar al debut de la Scaloneta más que preparado.

Cuánto sale la camiseta de la Selección Argentina

La nueva camiseta de Adidas, con sus detalles dorados y el parche de campeón, es el artículo más buscado.

La Oficial: en los locales de los principales shoppings (como Alto Palermo o Abasto) y en el AFA Shop, la versión “Fan” cuesta $149.999, mientras que la “Authentic” (idéntica a la que usan los jugadores) alcanza los $219.999.

Camiseta original de la Selección Argentina (Adidas). Foto: Adidas.

La alternativa (Flores/Once): para quienes buscan cuidar el presupuesto, en la zona de Av. Avellaneda se consiguen réplicas de muy buena calidad por valores que oscilan entre los $25.000 y $35.000. En Galería Fem Baires (Av. Nazca 358) Local 19, se encuentra un modelo similar al original por solo $25.000.

Camiseta réplica de la Selección Argentina (Avellaneda). Foto: Avellaneda en un Toque.

Precios del cotillón mundialista para alentar a la Selección

Un partido no es tal sin el ruido y las banderas. En los mayoristas de la calle Lavalle y Pasteur (Once), los precios se mantienen competitivos si se busca bien:

Banderas: el tamaño para colgar en el balcón o llevar a la plaza se consigue desde los $8.500 .

Vuvuzelas y cornetas: el clásico accesorio para aturdir a los vecinos ronda los $1.800.

Vuvuzelas para alentar a la Selección Argentina. Foto: Avellaneda en un Toque.

Pintura facial: el “stick” celeste y blanco, infaltable para los más chicos (y los no tanto), se vende a $2.900 en cadenas como Farmacity o cotillones de barrio.

Cuánto cuesta el vaso del Campeón del Mundo

Este Mundial, los vasos térmicos desplazaron a los termos tradicionales.

Opción Premium: los vasos tipo “Quencher” o “Stanley” con el logo de la AFA se consiguen en stands de shoppings por un aproximado de $35.000. En Mercado Libre también hay numerosas opciones disponibles con disponibilidad de cuotas sin interés.

Vaso de la Selección Argentina. Foto: Mercado Libre.

Opción Económica: en bazares del centro o de la calle Florida, se encuentran vasos de plástico rígido con diseños alusivos por unos $7.500, ideales para el hogar o para los más chicos de la casa.

Presupuesto total: ¿cuánto sale alentar a la Selección Argentina en este Mundial 2026?

Si decidís ir por el “Kit Premium”, que incluye la camiseta original y los artículos más costosos, la cuenta final supera los $198.000. Por el contrario, si optás por el “Kit Gasolero”, que se puede armar con los centros comerciales de Once o Flores, podés equiparte completo por aproximadamente $50.000.

Sea cual sea la elección, el sentimiento es el mismo: la ilusión de ver a la Argentina alcanzar la cuarta estrella ya está en marcha.